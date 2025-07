Turismo de SP realiza palestra e promove gastronomia e artesanato no 8º Conexidades

A estância turística de Holambra recebe de 4 a 8 de agosto a 8ª edição do Conexidades, evento que reúne autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; iniciativa privada, com empresários de diversos setores, e a população para debater temas importantes da sociedade. Entre as temáticas, estão: Educação, Segurança, Saúde, Tecnologia, Turismo, Infraestrutura, Sustentabilidade, Cultura, Responsabilidade Social, Diversidade, Política, entre outros. Para falar sobre os avanços do turismo paulista, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa de um painel na terça-feira, 05, com o tema “Turismo em Movimento”. O painel acontecerá às 12h.

Além disso, a Setur-SP marca presença com um estande no qual promove sete produtores do Sabor de São Paulo, o maior programa de valorização da gastronomia paulista. Entre os presentes, estão produtores de café, chá, derivados de palmitos, doces, queijos, entre outras iguarias. A ativação gastronômica está garantida com a Estância do Queijo, de Botucatu, o Rancho Pompéia, de Socorro, as Delícias de amendoim, de Piquete, o Sítio Shimada, de Registro, a Palmitolândia, de Iporanga, a Fazenda Benedetti, de Serra Negra e o Sítio Coloninha, de São Pedro.

No espaço da Secretaria, também haverá três artesãos, que divulgam suas artes e mostram a diversidade do artesanato paulista. Ainda, a equipe técnica da Setur-SP realiza atendimentos e promoção dos destinos e haverá atendimento do CrediturSP, o maior programa de crédito turístico do Brasil, que já concedeu mais de R$ 2,3 bilhões em crédito para municípios turísticos, empresas e projetos de turismo. O estande da Setur-SP também exibe vídeos promocionais do Estado.

“O Conexidades é uma plataforma importante para dialogarmos com o setor público e privado e mostrar o que já fizemos até agora. Além disso, é um evento que nos permite trocar ideias, procurar soluções inovadoras para o turismo, fazer parcerias e apresentar o que o Estado de São Paulo tem a oferecer”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

Neste ano, o Conexidades traz como tema central a Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para as Lideranças. Além disso, também acontecerá a 3ª edição do Conexidades Mulher, espaço que promove a discussão e a capacitação sobre temas importantes para as mulheres, com foco no cenário público e privado nacional. Em edições anteriores, o evento já recebeu 157 primeiras-damas e reconhece a importância das mulheres e seu poder de transformação na política e na sociedade.

Em sete edições, o Conexidades já passou por diversos municípios paulistas, como São Sebastião e Jundiaí, e já reuniu mais de 21 mil participantes. Para conferir a programação completa e se inscrever gratuitamente, acesse o site oficial: https://conexidades.com.br/

Serviço:

Abertura do Conexidades

Data: 4 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Expoflora

Endereço: Endereço: Alameda Maurício Nassau, 675 – Centro, CEP 13825-000, Holambra – SP

Participação no painel “Turismo em Movimento”

Data: 5 de agosto de 2025

Local: Expoflora

Horário: 12h

Endereço: Alameda Maurício Nassau, 675 – Centro, CEP 13825-000, Holambra – SP

Estande da Setur-SP no Conexidades (M01)

Data: 4 a 6 de agosto de 2025

Horário: Das 9h às 19h

Local: Expoflora

Endereço: Alameda Maurício Nassau, 675 – Centro, CEP 13825-000, Holambra – SP