Governo de SP inaugura Polo da Univesp na Escola da Inclusão com foco em acessibilidade e inclusão no ensino superior

A estrutura do novo polo inclui ambientes acessíveis, recursos tecnológicos adaptados e atendimento especializado, reafirmando o compromisso do Governo de São Paulo com a promoção da equidade e da inclusão

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) inaugura, nesta quarta-feira (30), o novo Polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) na Escola da Inclusão, localizada no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo.

A iniciativa visa fortalecer as políticas públicas de educação inclusiva ao integrar oficialmente a Escola da Inclusão à rede de polos da universidade estadual. Dessa forma, a partir da inauguração, o local passa a oferecer suporte presencial aos alunos matriculados nos cursos de graduação da Univesp, promovendo o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade em um ambiente totalmente acessível.

Os polos da Univesp passam a funcionar como espaços de apoio aos estudantes aprovados no vestibular da instituição. No local, os alunos contam com estrutura para realização de provas, orientação presencial, apoio no uso da plataforma digital, matrícula e outras atividades acadêmicas. A unidade contará com uma orientadora de polo fixa, capacitada para prestar assistência, especialmente aos alunos com deficiência.

“É uma conquista importante porque estamos garantindo não apenas o acesso à universidade, mas também condições reais de permanência com qualidade. Nosso polo foi pensado para oferecer suporte individualizado e tecnologias assistivas, respeitando a diversidade de necessidades dos alunos”, afirma Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A estrutura do novo polo inclui ambientes acessíveis, recursos tecnológicos adaptados e atendimento especializado.

A estrutura do novo polo inclui ambientes acessíveis, recursos tecnológicos adaptados e atendimento especializado, reafirmando o compromisso do Governo de São Paulo com a promoção da equidade e da inclusão em todas as etapas da vida educacional.

“Estamos fazendo história com a chegada do Polo da Univesp à Escola da Inclusão. Este é o primeiro polo da universidade diretamente vinculado a uma Secretaria de Estado, um marco que inaugura um novo capítulo na trajetória da inclusão em São Paulo. Mais do que ampliar o acesso ao ensino superior, estamos fortalecendo o propósito da Escola da Inclusão: ser um espaço onde todas as pessoas se sintam pertencentes, respeitadas e representadas”, diz Lubienska Ribeiro, diretora da Escola da Inclusão.

O novo Polo Univesp está localizado na sede da Escola da Inclusão na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Casa 18 – Jardim Guarani – São Paulo/SP.