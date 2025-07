Concluinte de curso destaca importância do programa do governo de RO por transformar vidas com a qualificação profissional

Para crescer na vida é preciso investir em você. Foi o que afirmou o locutor Omar Cunha, concluinte do curso de mecânica de motocicletas, na terça-feira (29), quando o governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou mais uma remessa de kits profissionais do programa Vencer, desta vez em Jaru. Observando que “não adianta ficar com a mentalidade dos anos 80 em 2025”, Omar reforçou, que além de receberem o material didático e terem uma instrução profissional qualificada, os participantes do programa estadual têm a oportunidade de serem lançados no mercado de trabalho ou até mesmo gerar seu próprio negócio. Entrega dos 42 kits profissionais aos concluintes do Vencer em Jaru foi realizada na tarde de terça-feira

A cerimônia de entrega realizada na Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias, com a presença da secretária da Seas, Luana Rocha, contemplou 42 concluintes dos cursos de Manicure e Pedicure, Operador de Computador e Mecânico de Motocicletas.

Na quarta-feira (30), na Escola Estadual Heitor Villa Lobos, em Ariquemes, receberam os kits profissionais 113 concluintes dos cursos de Operador de Computador, Mecânico de Manutenção em Sistemas de Refrigeração e Climatização, Mecânico de Motocicletas, Pintor de Obras Imobiliárias, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos e Soldador de Chapas no Processo MAG.

Considerando que a qualificação profissional é fundamental para o sucesso no mercado de trabalho, por aumentar as chances de empregabilidade, oferecer melhores salários e promover o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância do programa Vencer, por ter como proposta qualificar profissionalmente pessoas em situação vulnerável, a partir dos 16 anos de idade. “O mercado está em constante evolução, por isso é importante o poder público ter um olhar diferenciado para quem não tem condições de investir na qualificação profissional”, pontuou.

Em Ariquemes, 113 concluintes dos cursos receberam os kits profissionais

Destacando a alegria de fazer a entrega de mais uma remessa de kits profissionais, a secretária Luana alertou que as inscrições para a etapa 2025 estão abertas até esta quinta-feira (31) e incentivou a população a não perder a oportunidade de descobrir ou melhorar suas habilidades profissionais ingressando em um dos cursos ofertados pelo programa que “vem transformando vidas e fazendo vencedores em Rondônia”.

Lançado em 2024, o programa estadual teve 6.910 inscrições, das quais 2.896 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.836 concluíram o curso e 1.018 já receberam o kit para começar a trabalhar.

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições para a etapa 2025 foram abertas dia 23 de maio e seguem até esta quinta-feira (31), com a oferta de 3 mil vagas para cursos nas áreas de Energia, Alimentos e Bebidas, Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Refrigeração e Climatização, Gestão, Comércio, Turismo, Gastronomia, Moda e Beleza.

As vagas contemplam 20 municípios, 10 a mais que na edição de 2024, que são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Jaru, Machadinho d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Além do kit profissional, os participantes recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão e Lucas Montrezol

Secom - Governo de Rondônia