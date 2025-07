Central de Monitoramento de queimadas é implantada através parceria entre governo de RO e Prefeitura de Porto Velho

Com o objetivo de proporcionar mais agilidade e efetividade no combate às queimadas, foi implantada a Central de Monitoramento do Projeto Sentinela no Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop). A Central permitirá o acionamento rápido dos batalhões e a coordenação direta das ações de respostas, utilizando dados em tempo real para fortalecer o monitoramento e a gestão das ocorrências relacionadas à queimadas.

A iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação Técnica entre a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho (Sema).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o acordo de cooperação fortalece a atuação do poder público no enfrentamento aos incêndios florestais.

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Conforme o Acordo de Cooperação, assinado em 9 de julho deste ano, o Ciop passa a funcionar como um centro operacional para a gestão de denúncias e o monitoramento ambiental, com acesso à Sala de Situação, um painel visual com informações georreferenciadas que indicam focos de incêndio e os recursos disponíveis para respostas, como viaturas, localizações e efetivo.

A Central foi implantada no Ciop

Através do documento, a Setic ficou responsável por fornecer a infraestrutura tecnológica da Central, incluindo o telefone VoIP para comunicação estratégica, o desenvolvimento e a manutenção da plataforma, suporte técnico aos usuários e a disponibilização de painéis (dashboards)com dados atualizados do Sentinela.

Os servidores da Sema vão atuar em sistema de revezamento na Central. Para isso, eles participaram de um treinamento especializado promovido pela Setic e Sesdec, no qual aprenderam a operar as ferramentas do Sentinela e a apoiar na tomada de decisões.

O engenheiro de dados da Setic, Oséias Henrique, explicou os temas que foram abordados durante o treinamento. “Os servidores aprenderam o que é o Sentinela, de onde vêm os alertas, como esses alertas são apresentados e como funciona a operação com a plataforma.”

O SENTINELA

A ferramenta utiliza dados de satélites, inclusive do monitoramento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) e do Painel do Fogo – ferramenta do Ministério da Defesa, por meio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) – para identificar focos de calor em tempo real. Esses dados são processados automaticamente por umchatbot, que envia alertas diretamente aos bombeiros via aplicativo de mensagem instantânea. Esses dados alimentam automaticamente a Sala de Situação.

O superintendente da Setic, Delner Freire, ressaltou o papel da tecnologia como aliada na gestão ambiental. “A atuação da Setic na Central de Monitoramento do Sentinela reforça nosso compromisso em desenvolver soluções tecnológicas que apoiem ações estratégicas do governo do estado. Com infraestrutura, suporte técnico e inteligência de dados, contribuímos para que as decisões sejam tomadas com mais agilidade e precisão.”

