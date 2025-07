Cerimônia de abertura da fase estadual juvenil dos Jogos Escolares 2025 acontece neste sábado, 2, em Ji-Paraná

Ogoverno de Rondônia realiza no próximo sábado, 2 de agosto, às 19h30, a cerimônia de abertura da fase estadual juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), no Ginásio Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), localizado na Rua Pedro Teixeira, no centro de Ji-Paraná. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com foco na valorização do esporte escolar como ferramenta de inclusão social e incentivo à permanência dos estudantes na escola.

A fase estadual juvenil do Joer reúne os melhores atletas escolares das fases municipais e regionais, representando as instituições de ensino de todo o estado. O evento celebra o protagonismo estudantil e fortalece a integração entre os participantes, promovendo valores como disciplina, respeito e cooperação. A programação da cerimônia de abertura contará com desfile das delegações, apresentações culturais e presença de autoridades estaduais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do esporte na vida escolar dos estudantes. “O Joer é mais do que uma competição. É um projeto que une juventude, educação e superação. A cada edição, reforçamos o nosso compromisso com a formação integral dos estudantes, incentivando o esporte como um caminho de transformação social e pessoal”.

A titular da Seduc, Ana Pacini, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da política educacional. “O Joer representa a integração das escolas, o fortalecimento dos vínculos comunitários e o reconhecimento do talento dos nossos jovens. Estamos preparando uma edição especial, com toda a estrutura necessária para garantir segurança, acolhimento e incentivo aos nossos atletas”, afirmou.



JOER

Os Jogos Escolares de Rondônia são promovidos anualmente pela Seduc e integram o calendário oficial do governo do estado, com etapas divididas por faixa etária e modalidades esportivas. A fase estadual juvenil contempla estudantes de 15 a 17 anos e antecede a seletiva para competições nacionais, como os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ji-Paraná, município sede desta edição, já possui tradição na recepção de eventos esportivos, contando com infraestrutura adequada e apoio das instituições locais.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia