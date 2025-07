Morango do amor acelera vendas de agricultores do interior de São Paulo

A chegada do morango do amor, nova moda na internet, turbinou as vendas de produtores rurais do estado de São Paulo. A fruta já apresentava alta na produção em regiões como Campinas desde o ano passado, com avanço de 14,2% entre 2023 e 2024, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento .

Produtores da região relatam grande procura depois da popularização do doce. O agricultor João Vicente Cordeiro, de Jarinu, região de Campinas, encontrou nessa adaptação da maçã do amor para o morango uma oportunidade para impulsionar a produção da fruta .

“O morango do amor é novidade para mim. Tem algumas encomendas de morangos selecionados. Ajuda um pouco na distribuição da produção. O morango é uma planta que dura bastante tempo, fica mais fácil”, conta o agricultor que trabalha com a fruta desde 1989.

No ano passado, em Campinas, foram produzidas 3,2 mil toneladas de morango. A região só perde para Sorocaba, com 4,7 mil toneladas, entre aquelas que mais produziram morango em 2024.

Morango do amor chega no campo

Quem faz o morango do amor busca os melhores, mais graúdos e uniformes morangos diretamente do produtor rural para fazer a receita. Com isso, João Vicente vem tendo um trabalho maior na hora de selecionar as frutas para comercialização.

João Vicente na colheita do morango; ele trabalha com a fruta desde os anos 1980. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Além disso, agricultores relatam estar colhendo mais rapidamente os morangos, porque a demanda por parte dos comerciantes aumentou. “Com o morango do amor, os produtores acharam um novo nicho temporário de mercado. O morango ficou mais selecionado”, explica André Barreto, extensionista da Diretoria de Assistência Técnica Integrada (CATI) de Jarinu, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

A CATI desempenha um papel fundamental para a produção rural no estado . Com ela, o Governo de São Paulo oferece apoio ao agricultor: “A CATI contribui com os produtores rurais de morango com boas práticas agropecuárias, desde o plantio até a venda”, explica André Barreto. O órgão também apoia o agricultor com certificações como o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e a Declaração de Aptidão ao Feap (DAF), que habilita o produtor a receber linhas de crédito.