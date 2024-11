Caravana náutica de jetskis chega a Foz do Iguaçu após mais de 400 km pelo Rio Paraná

O grupo com mais de 160 jestskis que partiu quarta-feira (27) de Rosana (SP) chegou às 17h desta quinta-feira na Internacional Boat Show, evento ligado ao turismo náutico, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. No total, a expedição navegou 418 quilômetros pelas águas do Rio Paraná, parando em municípios com prainhas de água doce, como Porto Rico e Porto Camargo. A expedição foi recepcionado pelo secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, e demais autoridades em um trapiche no Iate Clube do Lago de Itaipu.

Organizada pela empresa MSJet, a iniciativa contou com apoio da Itaipu Binacional e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu). A expedição trouxe até o evento participantes paranaenses, paulistas, sul-mato-grossenses e de pelo menos outros 6 estados e até do Paraguai.

O secretário Marcio Nunes participou presencialmente da expedição até Guaíra, onde o grupo pernoitou na quarta-feira antes de continuar o trajeto rumo a Foz do Iguaçu. Ele afirma que mais expedições devem acontecer e consolidar o trajeto como uma grande rota de turismo náutico. "Estamos muito felizes em receber esses pilotos que fizeram mais de 400 quilômetros de jetski no nosso grande Rio Paraná. Outras expedições estão mais que convidadas, e terão total apoio da Secretaria do Turismo, porque nós entendemos a importância desses eventos e atividades para o setor do Turismo no nosso estado", disse.

PARTICIPANTES -Ao chegarem, os navegantes comemoraram. "Foi uma experiência diferente, mesmo com as adversidades do tempo, ficamos encantados porque o Paraná é lindo", disse Tiago Laureto de Souza, de Santa Fé do Sul, em São Paulo.

De Peruíbe, Litoral de São Paulo, Rogerio Gomes da Conceição agradeceu ao Governo do Paraná pelo apoio. "Amo esse Estado e essa expedição foi incrível. Agradecemos muito a organização e ao Governo do Paraná por todo o suporte e apoio à essa iniciativa", vibrou.

BOAT SHOW -A Foz Internacional Boat Show começou nesta quinta-feira e segue até 1° de dezembro, no Iate Clube do Lago de Itaipu, com expectativa de receber mais de 6 mil visitantes durante a programação.

A primeira edição do Foz Internacional Boat Show, em 2023, superou a expectativa de expositores e gerou cerca de R$ 30 milhões em negócios, impactando diretamente a geração de empregos do setor náutico.

Foram mais de 30 marcas expositoras e, além de barcos dos principais estaleiros brasileiros, de 19 a 42 pés, o público conheceu as novidades em acessórios ligados à náutica, caminhonetes, helicópteros, experiências aquáticas e até barcos em forma de carro esportivo.