Inscrições para rodadas de negócio do Fórum de Turismo Religioso terminam na sexta

Agências e operadoras de turismo religioso do Estado, lojas de santuários, templos e atrativos religiosos terão a oportunidade de debater experiências, compartilhar conhecimentos e estimular parcerias durante as rodadas de negócio que acontecem no dia 10 de abril. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (04).

O primeiro encontro, às 15h30, tem o objetivo de mostrar as experiências de turismo religioso no Paraná. A segunda rodada de negócios, às 17h00, apresentará produtos de souvenir religioso e outros para santuários, templos e atrativos religiosos.

A rodada de negócios faz parte do Fórum Paranaense de Turismo Religioso que acontece em Foz do Iguaçu entre 8 e 10 de abril. Esta é a 7ª edição do evento – e a primeira vez que os eventos principais acontecem em uma mesquita, dando vazão à participação da diversidade religiosa, além da católica e evangélica.

O secretário do turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, ressalta o grande fluxo de pessoas neste evento, que se soma aos inúmeros do segmento durante todo o ano, como as peregrinações.

“Este fórum é muito relevante, pois movimenta a cidade com um público enorme em busca da melhoria da promoção do turismo neste segmento tão importante. O Paraná é repleto de atrativos religiosos que promovem o turismo com visitas guiadas e eventos”, disse.

FÓRUM– O Fórum de Turismo Religioso tem o objetivo de contribuir para qualificação deste tipo de turismo no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual, além de congregar os municípios, a região e demais atores.

RODADAS DE NEGÓCIOS– As rodadas de negócios são organizadas pelo Sebrae-PR e a Fecomércio, com apoio do Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, coordenado pela Secretaria Estadual do Turismo.

Os encontros são um importante instrumento para a troca de experiências com foco na promoção do turismo religioso na sua região. Eles acontecem na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, em Foz do Iguaçu.

“É muito importante que igrejas, templos e santuários que tenham produtos de experiência turística religiosa para oferecer para as agências de viagens participem destes encontros. Neles são favorecidas novas parcerias, facilitando o acesso a novos mercados”, explica Giovanni Bagatini, assessor da presidência da Fecomércio-PR/Sesc e coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio PR.

Serviço:

Rodadas de Negócios do Fórum do Turismo Religioso do Paraná

Data: 10/04

Horário: 15h30 e 17h00

Local: Auditório da Catedral de Foz do Iguaçu (Av. Paraná, 5440 - Vila A, Foz do Iguaçu – PR)

Inscrições AQUI .