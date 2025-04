Com apoio do Estado, 480 agentes de viagens de todo o País conhecem rotas do Paraná

A Convenção da Schultz proporcionou uma experiência única a 486 agentes de viagens de 145 cidades brasileiras. O evento, que começou na sexta (28) e terminou nesta segunda-feira (31), teve apoio do Viaje Paraná, órgão de promoção do setor vinculado à Secretaria Estadual do Turismo.

Esta é a primeira vez que o Paraná sedia eventos como este – a reunião integra uma das 10 Convenções e capacitações no Estado somente neste ano, com a participação de mais de 5,3 mil agentes e profissionais do setor.

“É uma ação importante onde os profissionais que fazem o trabalho final, de venda dos produtos e destinos, se reúnem e conhecem os atrativos in loco. Nada melhor que conhecer de perto o que nós temos a oferecer”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Durante a programação dos agentes de viagens em Curitiba, o Viaje Paraná apresentou diversos destinos paranaenses além da Capital, como Foz do Iguaçu, Litoral e Campos Gerais. Durante quatro dias em Curitiba, os participantes conheceram o Museu Oscar Niemeyer, a festa de Carnaval curitibana Zombie Walk, a rica gastronomia, a rede hoteleira da cidade e passeios como a descida pela Serra do Mar por trem, com direito a um passeio pelo Litoral.

“Os agentes saem daqui conscientes de que o Paraná tem muitos atrativos, inclusive Curitiba, e queremos muito vender passeios no Estado. A Secretaria do Turismo está fazendo um trabalho exemplar para o setor”, disse o presidente das empresas Schultz, Aroldo Schultz.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS– Uma das atividades que chamou bastante a atenção dos participantes foi a rodada de negócios no restaurante Madalosso, nesta segunda-feira (31). Gerusa Pastuch, representante comercial da Europa Mundo, ressaltou a qualidade do evento.

“Eu, como curitibana, me sinto orgulhosa de receber agentes de tantas regiões do Brasil. Foi uma Convenção que teve seu grande momento de negócios e palestras e para os agentes conhecerem passeios únicos, como o trem que vai para Morretes e o Museu Oscar Niemeyer, por exemplo”, afirmou.

Maria Cristina Maroti, colaboradora da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, destacou os ganhos com uma rodada de negócios para o setor. “A gente tem o contato direto com os agentes de viagens com o mesmo objetivo de unir as forças para promover o turismo tanto no Paraná quanto na Bahia. Queremos estreitar os laços com o Paraná para que possamos fazer esse intercâmbio de turistas”, disse.

Para os empreendedores do turismo, como rede hoteleira e a gastronomia, a vinda de agentes de viagens de outros estados fortalece ainda mais a imagem do Paraná como polo turístico. Segundo Karin Oliveira, representante do Hotel Nacional Inn, a Convenção se tornou uma oportunidade de negócios. “Curitiba tem oito hotéis da rede de cinco marcas diferentes. No Brasil todo, a marca está em 33 cidades com 84 hotéis. Estamos vendo o crescimento do turismo no Estado de forma bastante positiva”, destacou.

A convenção iniciou no MON e teve seu encerramento no Hard Rock Café. “Receber esses agentes foi importante para mostrar que o nosso espaço é uma parada obrigatória para o turista que visita Curitiba. Aqui eles curtiram uma boa música e a gastronomia única que o Hard Rock Café proporciona”, disse Laura Martins, representante do estabelecimento comercial.

Ana Carolina Gurgel, representante comercial do Restaurante Madalosso, que também recebeu os agentes, afirmou que a presença deles na cidade é a melhor maneira de apresentar a gastronomia local. “Divulgar o nosso restaurante e também o nosso polo gastronômico como espaço turístico traz enormes benefícios e é muito importante para a movimentação econômica da região. Vimos no olho de cada operador de turismo um brilho de conhecer o que temos a oferecer”, afirmou.

AGENDA CHEIA – Neste mês de março, o Paraná esteve presente também em outras Convenções e capacitações de profissionais do trade. Em São Paulo, os destinos turísticos foram apresentados no Fórum Panrotas (dias 11 e 12), na capacitação EHTL (dias 13, 20 e 25), e no Clube Amigos CVC (no dia 20).

O Estado também se fez presente na capacitação da EHTL no Rio de Janeiro (no dia 18) e no Meeting Coorporativo & Lazer em Minas Gerais (no dia 22). No Paraná os eventos, além da Convenção da Schultz, foram a Convenção da Abreu em Foz do Iguaçu (nos dias 14 a 16), a Convenção Visual Rextur, também em Foz do Iguaçu (nos dias 16 a 19) e a capacitação Clube Amigos CVC em Curitiba (no dia 27).