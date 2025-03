Em Curitiba, 550 agentes de viagens conhecem potencial do Paraná em dois eventos do setor

Com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, Curitiba recebe neste final de março dois importantes eventos do trade do turismo: capacitação da CVC e Convenção da Schultz Operadora. Juntas, as duas programações devem apresentar os potenciais turísticos paranaenses a 550 agentes de viagens brasileiros.

Enquanto nas convenções é reunido todo o time de vendas de uma empresa e seus principais fornecedores, no caso, agências de viagens, as capacitações são treinamentos sobre os destinos que costumam acontecer dentro de outros eventos, reunindo agências de viagens e seus representantes. O propósito é que os profissionais estejam preparados para comercializar os destinos, atrativos e potenciais paranaenses, inserindo-os no mercado.

“Sediar eventos desse porte movimenta o próprio setor turístico, atraindo participantes que se hospedam nos hotéis, frequentam restaurantes e giram a economia. É nesses eventos que conseguimos capacitar e apresentar os destinos paranaenses em sua totalidade, ocupando posição de destaque na vitrine do turismo mundial”, afirmou Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

CAPACITA PARANÁ E CVC– A CVC promove sua capacitação com 100 agentes de viagens, a partir das 19h desta desta quinta-feira (27), no Hard Rock Café, no bairro Batel. O mote do evento é apresentar aos colaboradores sobre as novidades da empresa e preparar os profissionais para a venda dos atrativos turísticos paranaenses, como Foz do Iguaçu, Litoral e a própria Capital. O Viaje Paraná também vai palestrar no evento, a partir das 19h30.

“Teremos esse grande evento, onde os 100 agentes de viagens convidados poderão conhecer as atrações turísticas desse Estado maravilhoso. Será um evento interessante, com apoio total da CVC para vender o destino Paraná”, disse Rogério Mendes, diretor de Vendas da empresa.

CONVENÇÃO SCHULTZ– A Schultz Operadora realiza sua convenção para 450 agentes de viagens e colaboradores de todo o Brasil, também apresentando o Paraná como destino em destaque para o mercado. A abertura oficial acontece no Museu Oscar Niemeyer, nesta sexta-feira (28), a partir das 17h30. O evento segue com programação intensa até o dia 1º de abril.

Durante a programação acontecem visitas técnicas, oportunidade de conhecer o Jardim Botânico, a cidade histórica de Morretes, no Litoral – e experimentar a gastronomia paranaense, como o típico Barreado – e o passeio de trem da Serra Verde Express, eleito um dos mais bonitos do mundo pela editora britânica Lonely Planet.

“Para nossa convenção, contaremos com a presença de muitos agentes de viagens, de 145 cidades do Brasil, que estarão na abertura no MON. O encontro será ótimo para divulgar e comercializar o turismo de Curitiba e do Estado do Paraná como um todo”, disse Aroldo Schultz, CEO da Operadora.

Outro destaque da Convenção será a apresentação de produtos exclusivos, como pacotes de viagens para a Zombie Walk – responsável por reunir mais de 20 mil pessoas em Curitiba no Carnaval deste ano – que já está sendo comercializado pela operadora para a edição de 2026.

ESTRATÉGIA – Neste ano, o Estado deve receber cerca de 5,3 mil agentes do setor brasileiro em 10 convenções, resultado do esforço coordenado pelo Viaje Paraná. As convenções fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, que tem como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar dos atrativos e conhecer de perto a infraestrutura e a rica gastronomia paranaense.

Somente neste mês de março, três grandes Convenções, em Foz do Iguaçu e em Curitiba, impactam um público de aproximadamente 1,1 mil agentes. Além das convenções realizadas no Estado pelo Viaje Paraná, representantes do órgão também participam ao longo do ano de diversos eventos de capacitação de agentes de viagens em outros estados.