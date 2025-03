Ação de fiscalização em postos de combustíveis de Ariquemes assegura conformidade e direitos do consumidor

O governo de Rondônia realizou uma operação de fiscalização em postos de revenda de combustíveis líquidos no município de Ariquemes. A ação promovida pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem-RO), ocorreu por meio da Gerência Técnica (Getec), entre os dias 24 e 28 de fevereiro, e teve como objetivo verificar a conformidade das bombas medidoras de combustíveis.

A fiscalização identificou irregularidades como vazamento em bombas, componentes internos em desacordo com as normas de conformidade, e medidas fora dos padrões estabelecidos. Diante das infrações, as empresas foram notificadas para realizar a manutenção dos equipamentos, além da abertura de processos administrativos.

De acordo com o presidente do Ipem-RO, Carlos Albuquerque, o trabalho da fiscalização é garantir que o consumidor receba exatamente aquilo pelo que está pagando, com transparência e segurança. “Durante a ação em Ariquemes, identificamos irregularidades que poderiam comprometer a confiabilidade das medições do combustível. Seguiremos firmes na fiscalização para assegurar que os postos operem conforme as normas do Inmetro, e que a população tenha a garantia de um serviço justo e seguro”, enfatizou.

A operação resultou na interdição de um estabelecimento por violações consideradas graves. O Ipem-RO segue realizando fiscalizações periódicas para garantir que os consumidores recebam a quantidade correta de combustível, e que os equipamentos utilizados nos postos operem dentro dos padrões exigidos pelas normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).