Prefeitura de Jaru realiza recapeamento da Rua Monteiro Lobato no setor 06

Além de investir na construção de novos pavimentos, a Prefeitura de Jaru também mantém um trabalho contínuo de manutenção e conservação da malha viária urbana.

Nesta segunda-feira (24), as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, trabalham no recapeamento da Rua Monteiro Lobato, no trecho que compreende a Minas Gerais até a Linha 605 no setor 06.

A Monteiro Lobato é uma via bastante movimentada e estratégica de ligação entre os setores, 05, 06, Jardim dos Estados e Novo Estado, além de dar acesso a escolas e igrejas.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto a execução dos serviços e destacou que essa é mais uma ação realizada com recursos próprios e maquinários da frota municipal, com o objetivo corrigir as falhas da via, proporcionando mais segurança e fluidez no tráfego de veículos e pedestres.