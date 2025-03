De barreado a entrevero de pinhão: Expo Turismo Paraná reúne diversos pratos típicos

Pratos típicos da culinária paranaense preparados por reconhecidos chefs de cozinha, além de vinhos e cervejas produzidos no Estado são a atração do estande do Governo do Estado na ExpoTurismo Paraná.

A Expo Turismo Paraná 2025, que acontece no Viasoft Experience, na Cidade Industrial de Curitiba, segue nesta sexta-feira (28) e reúne profissionais do setor, agentes de viagens de todo o Brasil, empresários, gestores públicos e especialistas em turismo, oferecendo dois dias intensos de networking, negócios e capacitação.

Parceria da Secretaria do Turismo (Setu-PR), apoiadora oficial do evento, com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Arena Gastronômica, integrada ao estande do Estado, abriu a programação de quinta-feira com degustação de cervejas da Associação das Microcervejarias paranaenses (Procerva) e de vinhos da Associação dos Vitinicultores do Paraná (Vinopar).

O público e turistas puderam degustar pratos como Entrevero de Pinhão, Risoto de Camarão, Barreado, entre outros. “A gastronomia e o turismo são cúmplices na atração e promoção turística”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. "O turista gosta de ser bem tratado e ter experiências diferentes do habitual. Por isso, a gastronomia é tão relevante, porque apresenta potenciais únicos, de várias regiões do nosso Paraná, e convida o turista a visitar o local”, afirmou.

Também estão sendo preparados pratos e degustações das Ostras de Cabaraquara (chef Hebert); Carne de Onça (chef Rafael Kula); e Pururuca com geleia de laranja (chefe Fernando Fernandes). Nesta sexta-feira, serão preparados e degustados Porco no Rolete (chef Jair Pagnussat); Frango na Telha (Guilherme Dois Vizinhos); Pierogue (chef Renato); e Pachola (chef Rodrigo Rechi).

O público que visita a Arena Show Gastronômica enaltece a experiência. "Maravilhoso. Estamos aqui para apreciar essa festa linda, que tem muita gastronomia boa”, disse Gislaine Ribeiro, de Cianorte, que visitou a feira nesta quinta-feira (27).

ENTREVERO– A iguaria remonta às origens da cultura do Sul do Brasil, o nome traduz o prato: é uma grande mistura de ingredientes, com carne bovina, pinhão, coração de galinha, tomates e outros itens. Douglas Pulperiando, chef responsável pelo preparo, falou sobre a oportunidade de apresentar o prato. "Essa é uma comida que reflete bem a cultura sulista, principalmente do Paraná. É com a culinária que atrai turistas, porque não existe turismo sem gastronomia", disse.

RISOTO DE CAMARÃO– Os itens usados no preparo do risoto tinham um diferencial: os camarões eram 100% caiçaras, pescados nas águas do Litoral do Paraná, explicou o chef Eduardo Marcondes. O preparo também serviu como divulgação do Circuito Gastronômico de Matinhos, conhecido como Festival dos Camarões. O risoto foi servido com uma cachaça de Jatobá, da Cachaçaria Trevisan.

"Esse camarão que usamos é diferenciado, originário diretamente dos pescadores caiçaras. Uma honra poder estar apresentando a minha cultura nesse evento, uma forma de atrair mais visitantes para Matinhos", afirmou Marcondes.

Lucas Lopes, de Matinhos, disse entender bem de risoto e achou fantástico ver a cultura pesqueira de seu município representada no evento. "Maravilhoso esse risoto eu adoro frutos do mar. Quem não visitar a ExpoTurismo perde uma grande oportunidade de conhecer a gastronomia do Litoral do Paraná", disse.

Quem também experimentou os pratos foi Gislaine Ribeiro, de Cianorte. "Maravilhoso, estão de parabéns. Estamos aqui para apreciar essa festa linda do Paraná, que tem muita gastronomia boa", disse.

BARREADO– Quem apresentou o prato típico do Litoral paranaense foi o chef João Pedro Matsomoto. Para ele, é um privilégio mostrar o Barreado para turistas e pessoas de fora do Paraná. "Eu sou morretense e é um orgulho estar aqui apresentando algo que faz parte da minha vida. Morretes não existe sem o turismo e sem a gastronomia", enfatizou.