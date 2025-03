ExpoTurismo Paraná abre calendário nacional de eventos do setor e espera 5 mil pessoas

A ExpoTurismo Paraná, um dos primeiros eventos do calendário anual nacional de feiras e outras realizações do setor, começou nesta quinta-feira (27), com a presença de gestores municipais e estaduais, profissionais e empresários que atuam na atividade, além do público em geral. Realizada pela Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV) Paraná, a expectativa é que cerca de 5,3 mil pessoas transitem pela feira, que acontece no Viasoft Experience, em Curitiba.

"O turismo vem crescendo muito e, com certeza, tende a continuar nesse ritmo como resultado da união hoje existente do Governo do Estado com a iniciativa privada, formando grandes parcerias para promover o setor", afirmou o vice-governador, Darci Piana, na abertura da ExpoCuritiba.

O evento conta com um amplo espaço do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e Viaje Paraná. No estande, a Setu mostra produtos da gastronomia paranaense , com comidas típicas preparadas por chefs renomados e degustação para o público. Mostra, também, produtos e serviços do turismo religioso e divulga atrações importantes para o turismo sobre rodas, cultural e de natureza.

A iniciativa privada marca presença em peso na edição deste ano, quando são esperadas mais de 2 mil agências e empresas, nacionais e internacionais.

"O Paraná é, de fato, uma referência neste setor”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. “O governador Ratinho Junior acertou na decisão de criar ferramentas como a secretaria estadual do Turismo e o Viaje Paraná, pois estão conseguindo difundir a atividade no Estado e gerar emprego e renda", afirmou Paranhos.

Ele ressaltou que a ExpoTurismo Paraná é uma importante vitrine de produtos e serviços e um ideal ambiente para troca de experiências e networking. São diversos estandes voltados aos mais variados segmentos do trade, como tecnologia e iniciativas que facilitam a atração de turistas nos empreendimentos.

AGENDA CHEIA- A ExpoTurismo acontece junto com diversos outros eventos culturais e de turismo em Curitiba, na semana que a cidade comemora 332 anos. A Capital já recebeu a Smart City, o show da cantora Olivia Rodrigo, além do Festival de Curitiba e as convenções trazidas ao Estado pelo Viaje Paraná, que reúnem 550 agentes de turismo .

O prefeito Eduardo Pimentel, que também participou da abertura da feira, destacou que esse movimento se reflete a economia da cidade. A rede hoteleira atingiu 100% de ocupação, o que significa movimento nos restaurantes, comércio e outros segmentos. "É uma alegria estar nessa feira, onde vimos a reunião de pessoas de diversas partes do Brasil, conhecendo nossa cultura e nossos produtos", disse Pimentel. "Curitiba e o Paraná vão continuar se organizando para receber grandes eventos como esses", completou o prefeito.

A FEIRA- A ExpoTurismo Paraná é uma das primeiras do calendário nacional do turismo e fomenta o setor, graças a capacitações, rodadas de negócios e mostra de destinos, produtos e serviços. A presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, destacou a feira como um importante instrumento para mostrar a qualidade do Paraná e ressaltou a presença dos agentes de viagens.

"São eles que juntam todos esses serviços ao turista, como avião, hotel, transporte, restaurantes, lojas, comércio, praças, parques”, disse ela. "Isso demonstra o importante papel dos agentes de viagens na economia do turismo, que gera emprego, renda, qualidade de vida e cultura e educação”, afirmou.