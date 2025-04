Viajantes + Seguras: projeto do Estado incentiva passeios turísticos e já melhora roteiros

O Governo do Estado, por meio das secretarias do Turismo (Setu-PR) e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), comemora o alcance do projeto Viajantes + Seguras com o público feminino, que percebe cada vez mais a importância da iniciativa. Com foco no bem-estar das mulheres nas atividades turísticas, o projeto começou no fim de 2024 e tem ampla aprovação. Elas dizem que se sentem mais acolhidas, confortáveis e animadas para passeios e que iniciativa influi na definição dos roteiros.

Por meio de um selo e uma série de diretrizes, são reconhecidas empresas, atrativos e serviços que se comprometem com a segurança de mulheres em viagens, passeios, hospedagem, fomentando boas práticas de turismo acolhedor. Atualmente o Viajantes + Seguras conta com 107 destinos, serviços e atrativos chancelados.

Um deles é o Parque Estadual de Vila Velha, um dos locais que abraçaram a iniciativa do Estado. Ao visitar o atrativo, não é raro encontrar mulheres que sentem maior confiança e vontade de visitar o empreendimento, por conta do compromisso firmado com sua segurança e integridade.

Natural de Criciúma (SC), Luciana Peruchi Benatti reside atualmente em Jabuticabal (SP) e visitou novamente o Parque Vila Velha após 35 anos. Ela relata que se sente mais segura e acolhida ao passear pela área do atrativo – que conta com muitos trechos em meio à natureza – após ter conhecimento da iniciativa do Estado.

“Dá orgulho saber que existe a preocupação em oferecer às mulheres essa acolhida, porque eu me senti extremamente segura e confortável. O Parque Vila Velha está de parabéns pela estrutura e também por essa certificação. Saber que os colaboradores do parque são treinados para esse atendimento às mulheres faz a diferença”, disse.

Questionada sobre quais são os critérios para a composição de seus roteiros, Luciana afirma que a segurança é um dos pilares. Ela diz que tinha o hábito de viajar sozinha quando solteira, e agora, casada e com filho, está sempre acompanhada da família.

“Já deixei de fazer muitas viagens ao redor do País pelo fato de não me sentir segura. Quando já estou em alguma viagem, muitas vezes, escolho a opção de não fazer alguns passeios por medo. A iniciativa paranaense é ótima, porque quanto mais locais se comprometerem com a segurança das mulheres, mais vontade de viajar eu terei”, explicou.

Uma das embaixadoras do projeto, Patrícia Assis, executiva da Agência de Desenvolvimento Turístico (Adetur Litoral), afirma que é fundamental falar sobre segurança, ainda mais das mulheres dentro do turismo.

“Tenho um compromisso em sempre reverberar as boas notícias, informações e a importância dessa iniciativa. O selo Viajantes + Seguras é fundamental às mulheres que visitam ou contratam serviços turísticos no Estado, porque ele empodera o público feminino no setor. Ao promover ações de segurança, mais mulheres são incentivadas pelo Paraná, sobretudo em roteiros sozinhas”, explicou.

Sueli Maria Rodrigues teve recentemente uma experiência de turismo náutico e de aventura em Pontal do Sul, por meio da empresa Litoral Nota Cem, também chancelada pelo projeto do Estado. “Estava em busca de um passeio a lazer e vi que o receptivo faz parte do Viajantes + Seguras. Fiquei muito satisfeita com a segurança que a empresa, por meio do projeto do Governo do Estado, propôs para meu roteiro”, relatou.

TRABALHADORAS– Quando se trata de mulheres no turismo, o projeto não abrange apenas as turistas, uma vez que as trabalhadoras do setor também têm grande peso nas atividades. Tuca Pavão, condutora de turismo de aventura que acompanhou a viajante Sueli no Litoral do Paraná, afirma que é uma honra fazer parte da iniciativa estadual, ajudando a tornar as viagens mais tranquilas, garantindo que as mulheres aproveitem cada momento.

“Enquanto trabalhadora do setor, temos o compromisso de apoiar iniciativas como essa, em que o público feminino sente-se acolhido e respeitado. Isso fortalece a confiança das nossas clientes”, afirmou.

Na mesma linha, a monitora de Furnas que trabalha com atendimento ao turista no Parque Estadual de Vila Velha, Tayna Buffara Bezusko explica que sente felicidade em trabalhar em um atrativo turístico que se preocupa com sua integridade no desempenho de suas funções.

“Quando comecei a trabalhar no parque me senti muito acolhida, porque percebi que há equidade nas funções. Fiquei sabendo da iniciativa e achei muito interessante, porque o turismo é uma área de muita relevância. Saber que o meu trabalho têm a nossa segurança como uma das prioridades é fundamental”, disse.

OUTRAS INICIATIVAS– Em Paranaguá, no Litoral, aconteceu em 21 de março o primeiro passeio do roteiro turístico “Mulheres de Paranaguá”, iniciativa da prefeitura do município que visa resgatar e valorizar a história de sete mulheres que marcaram o desenvolvimento cultural, social e econômico da cidade litorânea.

Em âmbito nacional, outra iniciativa é do Ministério do Turismo em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), que está oferecendo 15% de desconto nas hospedagens de mulheres que viajam sozinhas em estabelecimentos filiados à associação. O Paraná tem sete hospedagens que participam da iniciativa, três delas em Foz do Iguaçu (Oeste) e os demais em Curitiba e no Litoral do Estado.

Além disso, para fortalecer o empreendedorismo feminino no setor, o Ministério do Turismo estabeleceu condições especiais de acesso aos recursos do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) para empreendedoras que se tornaram mães recentemente.