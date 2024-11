Setur participa de Simpósio da Frente Parlamentar em apoio ao turismo de navios de cruzeiro

Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Turismo (Setur/SC) participou, nesta quinta-feira, 14, do 2º Simpósio da Frente Parlamentar em Apoio ao Turismo de Navios de Cruzeiro. O evento ocorreu em Porto Belo e reuniu autoridades e lideranças do setor, incluindo o Secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva, e o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (ABCM), Marco Ferraz.

Com o objetivo de avaliar a temporada de cruzeiros 2024/2025 e planejar estratégias, os participantes discutiram formas de impulsionar o turismo de cruzeiros no estado, destacando o potencial de novos municípios como portos turísticos e debatendo regulamentações essenciais para o crescimento do setor, além de promover o desenvolvimento econômico e social do turismo marítimo.

Segundo o secretário do Turismo, o 2º Simpósio da Frente Parlamentar tem grande importância para fortalecer o compromisso do estado com o turismo de cruzeiros. “O governo Jorginho Mello busca, desde o início, alavancar a temporada de cruzeiros no estado, a exemplo da retomada das operações em São Francisco do Sul. É evidente, com todos os números que tivemos até agora, os benefícios que o setor de navios traz, econômica e socialmente, para todos”, afirma Neiva.

Além disso, o secretário destaca os resultados positivos que o turismo de cruzeiros têm gerado para Santa Catarina. “É uma atividade que promove nosso estado nacional e internacionalmente. Além disso, com a estrutura que temos hoje, ainda proporciona ao turista uma experiência proveitosa, o que pode incentivá-lo a voltar. Eventos como o Simpósio mostram que Santa Catarina possui potencial turístico e é capaz de receber bem os visitantes que chegam pelo mar”, conclui.

O evento também contou com palestrantes e especialistas que compartilharam informações sobre os benefícios dos cruzeiros para o turismo e para o comércio local. Além disso, abordaram tendências, desafios e a importância de práticas sustentáveis e de responsabilidade social.

Outro destaque do simpósio foi o incentivo para que novos municípios se tornem portos turísticos em potencial. Foram apresentados destinos já consolidados, como Itajaí, Porto Belo, Balneário Camboriú e São Francisco do Sul. Por fim, o evento reafirmou o compromisso com o crescimento sustentável do setor em Santa Catarina.