Polícia Civil de São Paulo reforça o efetivo com 305 novos delegados

Os novos policiais vão atuar em delegacias em todas as regiões de São Paulo. Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

O Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com a segurança da população e o reforço das forças policiais no estado. Nesta quinta-feira (7), o governador Tarcísio de Freitas participou da cerimônia de formatura de 305 novos delegados que concluíram o curso na Academia de Polícia e, a partir de segunda-feira (11), integrarão o efetivo policial em diversas cidades paulistas. A solenidade, realizada no Palácio dos Bandeirantes, marcou a formação de uma das maiores turmas de delegados da história de São Paulo.

“Nós temos uma polícia que vem se estruturando e impondo insucessos ao crime. Isso nos dá muito orgulho porque nós temos capacidade de formar profissionais. Nosso maior valor são vocês, que estão prontos para fazer a diferença e tornar a nossa sociedade mais segura. Vocês vão proporcionar a ordem para que a gente possa continuar construindo progresso”, afirmou o governador aos formandos.

