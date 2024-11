Estado leva atrativos e expositores ao maior evento de turismo de natureza do Brasil

O maior evento ligado ao turismo de natureza do Brasil teve início nesta quarta-feira (30) em Foz do Iguaçu, região Oeste paranaense. O Abeta Summit, que segue até o próximo sábado, promove diversas capacitações, palestras e conta com estandes e tem apoio do Governo do Estado, por meio das Secretarias do Turismo (Setu), do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT).

Com cerca de 600 inscritos, em geral, participam do evento representantes de órgãos públicos, instituições privadas e profissionais que atuam nas áreas do turismo de natureza e aventura. O Estado possui mais de 400 atrativos registrados no segmento de aventura e ecoturismo, além de 73 Unidades de Conservação, das quais 25 estão abertas para visitação geral.

Ao setor estadual, a realização do evento é de suma relevância, porque as Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo e um dos cartões-postais paranaenses – foram eleitas neste ano como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma Tripadvisor .

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o Estado está no caminho certo ao aliar as atividades turísticas com o senso de preservação do meio ambiente. "Temos um potencial imenso no Estado quando se trata desses segmentos que lidam com a natureza, aventuras e sustentabilidade. Hoje, o Paraná está no caminho certo, porque o futuro do setor está diretamente ligado com os grandes negócios envolvendo o turismo sustentável e a preservação ambiental, proporcionando experiências únicas aos visitantes, ao mesmo tempo em que mostra a importância de cuidar e preservar os nossos patrimônios", disse.

“Trouxemos ao Abeta Summit as propostas, planejamentos e ações do Estado que estão em andamento, além de tópicos relevantes sobre nossas Unidades de Conservação”, afirmou Rafael Andreguetto, diretor de Patrimônio Natural do IAT. “Esse evento é importante, porque nos permite entrar em contato com municípios, terceiro setor e empresas privadas da região, sempre com foco no fortalecimento e preservação dos patrimônios naturais do Paraná”.

EXPOSITORES– Os órgãos do Estado têm estandes montados no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, palco do evento. No espaço da Secretaria do Turismo, empresários do setor foram convidados para apresentar seus produtos e serviços ligados ao ecoturismo e turismo de aventura ao público. Eles trabalham com produtos artesanais, agências de turismo, transportadoras turísticas e afins.

Raissa Faria, da empresa Tortas Pelo Mundo, que dentre seus produtos tem chocolates em formato de pinhão recheados com ingredientes paranaenses, explica sua escolha de participar do evento ao lado do Estado. "Trouxemos ingredientes novos, como a guabiroba, mas o destaque fica mesmo pelo chocolate recheado com o Mel do Oeste, um produto da Cooperativa Cofamel, reconhecido pelo selo de Indicação Geográfica”, afirmou.

Jorge Aquino, da empresa de Curitiba na Bagagem, comenta que a oportunidade de participar da feira será boa aos negócios. "Nossa empresa vende souvenires em diversos parques estaduais, como o Parque Vila Velha. É a primeira vez que participo de um evento ao lado do Governo do Estado e, apesar das vendas pontuais serem boas, o nosso objetivo aqui é fazer networking com outros parques e atrativos turísticos ligados à preservação, porque assim conseguimos encaixar nossos produtos em outros destinos. Participar dessa feira certamente vai nos proporcionar muitos resultados", ressaltou.