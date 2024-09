Dia Mundial dos Rios: aventura e natureza em Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O Dia Mundial dos Rios, comemorado anualmente no último domingo de setembro, celebra a importância dos rios para o nosso ecossistema e, em Santa Catarina, reforça o impacto dos rios no turismo de aventura. Além disso, eles são essenciais para a prática de esportes como o rafting, além de formarem paisagens deslumbrantes no estado.

O maior destaque dentre os rios de Santa Catarina, que cobrem 38% da área total do estado, é o Rio Itajaí-Açu, maior bacia inteiramente catarinense. O nome Itajaí-Açu advém do tupi e está ligado à formação de pedra do Bico do Papagaio, em Itajaí. Outros municípios também se beneficiam diretamente do rio, como Blumenau, Navegantes, Ituporanga, Ibirama e Gaspar.

O estado catarinense também possui o Rio Cubatão do Sul, que abrange municípios como Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça. Outro rio de destaque é o Rio Cubatão do Norte, ou apenas Cubatão, fornece cerca de 75% do abastecimento dos mananciais de água de Joinville e 25% de Garuva. Da mesma forma, o Rio Tubarão, que nasce na Serra catarinense, em Lauro Müller, percorre cidades como Orleans, Grão-Pará, São Martinho, Gravatal e Tubarão. Notavelmente, esses rios desempenham um papel fundamental em atividades econômicas como a pesca, a rizicultura e o turismo termal. Esses são apenas alguns exemplos da relevância dos rios para Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

O esporte dos rios: descubra o que érafting

Oraftingé um dos principais esportes radicais praticados em rios com corredeiras, onde o objetivo é desviar dos obstáculos naturais e remar até o destino final. Além de ser uma atividade em grupo, o sucesso noraftingdepende da boa cooperação entre os participantes, o que permite superar os desafios com mais facilidade. Contudo, é essencial que um instrutor profissional de rafting sempre supervisione a prática, dada a natureza radical do esporte.

Rios destacam Ibirama no turismo de aventura

Desde 2008, Ibirama é conhecida como a “ Capital Catarinense do Turismo de Aventura ” e se consolidou como um dos melhores pontos do Brasil para a prática de rafting. Os turistas que buscam adrenalina em meio à natureza podem escolher entre realizar o rafting no Rio Itajaí-Açu ou no Rio Hercílio . Ambas as opções oferecem paisagens deslumbrantes cercadas pela mata nativa, sendo ideais para turistas, tanto iniciantes quanto experientes.

Rio Cubatão: Santo Amaro da Imperatriz se destaca norafting

Localizado a apenas 40 quilômetros de Florianópolis, o município de Santo Amaro da Imperatriz é um dos destinos mais procurados pelos apaixonados por adrenalina. O rafting no Rio Cubatão é um dos grandes atrativos da região, oferecendo desafios emocionantes aos turistas ao longo do ano. Além disso, a paisagem composta pela Mata Atlântica ao longo das margens do rio enriquece ainda mais a experiência.

Santa Catarina: um estado de rios

Santa Catarina abriga rios de relevância nacional que fazem parte de importantes Regiões Hidrográficas, como a Região Hidrográfica do Paraná, a Região Hidrográfica do Uruguai e a Região Hidrográfica Atlântico Sul, conforme destaca a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável . Ademais, os rios estão bem distribuídos por todo o estado, favorecendo o desenvolvimento do turismo em diversas regiões catarinenses.

Na primavera , as temperaturas amenas permitem que os rios sejam aproveitados tanto para esportes quanto para lazer. Entretanto, é fundamental realizar atividades próximas aos rios com atenção e cautela. Se necessário, busque sempre o auxílio de guias de turismo capacitados para garantir uma experiência segura.