Hoje é Dia: Dia da Democracia, da TV e Eloísa Mafalda são destaques

Hoje, 15 de setembro, é um dia para reverenciarmos algo essencial para a sociedade: a democracia. O Dia Internacional da Democracia, data instituída pela ONU em 1997, é necessário para valorizarmos a possibilidade de podermos escolher nossos governantes. A efeméride também chama atenção para locais onde populações não têm liberdade. No ano passado, o Nacional Jovem , da Rádio Nacional da Amazônia , tratou do tema:

Outra celebração da semana é o Dia Nacional da Televisão. A data marca a inauguração da PFR-3 TV Difusora (posteriormente TV Tupi), a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina. Em 2020, a Agência Brasil contou esta história . A data, claro, também foi tema de programas da TV Brasil como esta edição do Fique Ligado .

No mesmo dia (18), se inicia a Semana Nacional de Trânsito. Criada pelo Contran em 1994, a semana terá como tema o slogan "Paz no trânsito começa por você" (que foi escolhido por meio de voto popular no ano passado) . No ano passado, o Revista Brasil , da Rádio Nacional , tratou do tema:

Em relação a datas comemorativas, o próximo sábado (21 de setembro) merece destaque. O dia será marcado pelo Dia Internacional da Paz, pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, pelo Dia da Árvore e, ainda, pelo Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer. Todas as datas já foram lembradas por veículos da EBC .

Em 2021, o Rádio Animada fez uma edição especial explicando a origem do Dia Internacional da Paz (criado pela ONU) e falando sobre a importância da data. O tema também foi tratado pelo Repórter Brasil em 2014.

No ano passado, foi a Radioagência Nacional que tratou do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em uma reportagem que pode ser ouvida abaixo , o veículo abordou a importância da inclusão deste grupo na sociedade.

O Dia da Árvore foi lembrado em diversas matérias da Agência Brasil , que podem ser lidas aqui , aqui e aqui . Já quem tratou sobre o Mal de Alzheimer, lembrado pelo Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer, foi esta edição do Caminhos da Reportagem , da TV Brasil , de 2011.

Atrizes marcantes

A semana é marcada, ainda, pelo aniversário de nascimento de atrizes marcantes. No dia 17 de setembro, a atriz Sandra Pêra completa 70 anos. Integrante do grupo "As Frenéticas" e irmã da também atriz Marília Pêra (falecida em 2015), ela já participou de programas da EBC . Em junho, ela deu uma entrevista ao Sem Censura :

No dia 18, o destaque é o centenário de nascimento da atriz paulista Eloísa Mafalda. Famosa por atuações icônicas em novelas televisivas e falecida em 2018, ela teve a biografia contada pelo Repórter Brasil na ocasião:

Para fechar a semana, temos os 90 anos da atriz italiana Sophia Loren. Musa de uma geração e uma das poucas atrizes a ter conquistado um Oscar em uma produção em língua estrangeira (pelo filme Duas Mulheres), ela teve a história contada há 10 anos pelo Repórter Brasil . O História Hoje, em 2022 , contou um episódio controverso de sua vida: o dia em que ela foi presa por evasão de divisas:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 15 a 21 de setembro de 2024: