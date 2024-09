SP sanciona lei que cria programa de estágio para alunos do Ensino Médio Técnico

Inicialmente, o programa deve beneficiar 5.000 estudantes do ensino técnico

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quarta-feira (11) a lei que cria o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece oportunidade de trabalho para estudantes do Ensino Médio Técnico matriculados nas escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O programa tem como objetivo valorizar os estudantes e combater a evasão escolar no último ciclo da educação básica.

“Nosso futuro aponta para uma economia baseada no conhecimento e é importante que nossos jovens comecem a conhecer o mercado de trabalho desde cedo para decidirem os melhores caminhos para sua própria trajetória profissional”, afirma Tarcísio. “Esse incentivo é para estimular a permanência em sala de aula e ainda permitir autonomia e experiências mão na massa do que estão estudando”, completa o governador.

