SP libera R$ 10 milhões para equipamentos de Hospital Regional no Vale do Ribeira

O governador Tarcísio de Freitas liberou nesta terça-feira (10) R$ 10 milhões em recursos para a aquisição de novos equipamentos destinados ao Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua durante visita na unidade, em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. O Hospital é referência em média e alta complexidade para cerca de 284 mil habitantes da região e passa atualmente pela etapa final de obras de novo prédio, última fase do projeto de ampliação.

“Teremos aqui um grande complexo de saúde, que vai atender todo o Vale do Ribeira. Os próximos passos serão transferir as atividades do hospital antigo para as novas instalações”, afirmou Tarcísio. “É um complexo já bastante demandado e estamos vendo toda a estrutura sendo montada para atender com velocidade as pessoas que aqui chegam, inclusive com exames de imagem que passarão a ser feitos aqui”, completou o governador.

