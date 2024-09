Ieda Chaves alerta sobre os casos de suicídio em Rondônia e defende ações preventivas

Na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na terça-feira (3), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) falou sobre os esforços de conscientização e sobre a prevenção ao suicídio, em lembrança a campanha “Setembro Amarelo”, ação nacional de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Dados considerados alarmantes sobre o aumento dos casos no estado e no país foram apresentados e reforçaram a importância de quebrar tabus e oferecer apoio a quem precisa.

"Os números falam por si só: 16 milhões de tentativas de suicídio acontecem por ano no mundo. No Brasil, uma vida se perde a cada 45 minutos, mas, para cada morte, temos outras 20 tentativas. São dados alarmantes que nos mostram a necessidade de agirmos", afirmou a deputada. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023).

Ieda Chaves também destacou a necessidade de cuidar da saúde mental desde a infância e adolescência, citando que, a cada quatro crianças, uma já demonstra indícios de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e de depressão entre os jovens. "A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. (...) Vejo a necessidade de estarmos atentos aos sinais, que estejamos dispostos a ouvir e a ajudar”, completou.

Outros dados

Ainda de acordo com o anuário, em 2022, foram 16.262 registros, uma média de 44 por dia. Em 2021, foram 14.475 suicídios. O estado de Rondônia foi o segundo colocado no ranking, com 353 óbitos naquele ano. Em termos proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios por 100 mil habitantes em 2022, contra 7,2 em 2021.

Busca por ajuda

A parlamentar também indicou o Centro de Valorização da Vida (CVV), um dos principais serviços de aconselhamento pelo telefone 188 (ligação gratuita), e reforçou a importância de procurar os serviços de saúde mental disponíveis na rede pública.

Apelo a sociedade

Ao final de sua fala, Ieda Chaves fez um apelo à sociedade para que se una na luta no dia a dia e sempre. "Vamos juntos construir uma sociedade mais acolhedora e empática entre todos nós. Vamos mostrar que a vida vale a pena e que juntos podemos fazer a diferença", finalizou.