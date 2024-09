Defesa Civil estende alerta de risco para incêndios nas faixas norte, noroeste e oeste

Diante deste cenário, recomenda-se cuidados com a saúde incluem hidratação constante, beber bastante água e se proteger do sol

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou até a próxima sexta-feira (6) o alerta de risco elevado para incêndios para as regiões norte, noroeste e oeste do estado.

O Mapa de Risco, que é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco nas respectivas faixas do território paulista.

Leia a reportagem completa na Agência SP