Projeto do Centro Administrativo de SP inicia etapa de estudos e modelagem da PPP

O projeto de parceria público-privada (PPP) do Centro Administrativo Campos Elíseos, no centro de São Paulo, iniciou a etapa de estudos de viabilidade e modelagem para a futura concessão. A construção do novo complexo, que abrigará todos os órgãos do Estado, faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP), coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) em conjunto com a Secretaria de Projetos Estratégicos.

A proposta arquitetônica do escritório Ópera Quatro Arquitetura, vencedora do concurso, fará parte da documentação e da modelagem a ser apresentada pelo poder público, juntamente com os documentos técnicos (minutas de edital, contrato e estudos).

