Jornalista Xico Sá é o convidado da semana no DR com Demori

O jornalista e escritor Xico Sá é o convidado do programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (3), às 23h, na TV Brasil . Na conversa, o entrevistado fala, entre outros temas, de suas origens no interior do Ceará e do lançamento do seu novo livro de crônicas Cão mijando no caos , que teve o título retirado de um poema de Carlos Drummond de Andrade.

Na obra, o autor aborda o período político compreendido entre 2013 e 2024 na visão de um cronista. "É um livro contado por um garçom que viu as mudanças na conversa de bar, as primeiras conversas, então é um olhar de cronista. Um olhar da noite, o relato noturno do que acontecia no mundo da política durante o dia. É a crônica brasileira ", conta.

O jornalista destaca ainda a cobertura, feita por ele, do desaparecimento de Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, conhecido como PC Farias, chefe da campanha de eleição de Fernando Collor de Mello, na década de 90. Xico Sá também conta sua ligação com o Manguebeat, movimento musical de contracultura brasileiro, surgido em Pernambuco.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil . Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

