Rio deve registrar hoje temperatura mais alta do inverno

A cidade do Rio de Janeiro terá nesta sexta-feira (23) um dia de sol forte, com céu claro a parcialmente nublado e a temperatura máxima podendo atingir os 38ºCelsius (ºC). Será o dia mais quente deste inverno, antes da chegada de uma frente fria vinda do oceano, que derrubará a temperatura máxima em 10ºC, de acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

Os ventos estarão predominantemente moderados, com rajadas fortes, soprando de Sul para Sudoeste, quando a temperatura começará a cair, mas sem previsão de chuva. Nessa quinta-feira (22), o dia foi de calor, com céu claro, e a temperatura máxima atingindo os 36,2ºC.

O “veranico” que tomou conta do Rio nos últimos dias, com praias lotadas, começa a perder força a partir de sábado (24), quando o tempo na cidade do Rio será influenciado pela aproximação de uma frente fria no oceano. Assim, haverá aumento de nebulosidade e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes. A previsão é que a temperatura mínima fique em 16ºC e a máxima em torno dos 28ºC.

No domingo (25), o tempo na cidade será influenciado pela passagem de uma frente fria. Assim, o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes, soprando na direção Sudoeste. A temperatura estará em declínio, com a máxima chegando aos 24ºC.

Para segunda-feira (26), o Alerta Rio prevê um dia ainda mais frio. O tempo será de céu encoberto, devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Dessa forma, o céu estará nublado passando a parcialmente nublado no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada até o período da manhã. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes. A temperatura continuará em declínio, sendo o dia mais frio, com a máxima ficando em torno dos 21ºC.