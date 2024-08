SP participa de Feirão do Turismo com oferta de pacotes de viagem para 10 destinos

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa de um dos maiores eventos de promoção e venda de viagens de São Paulo e do Brasil: o 1º Feirão do Turismo – Conheça o Brasil, liderado pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional do Turismo. São produtos e roteiros turísticos à disposição do público em eventos presenciais que acontecem em 15 cidades brasileiras, e em formato online, nos dias 24, 25 e 26, nas plataformas digitais das empresas participantes.

Em São Paulo, as vendas acontecem presencialmente no próximo dia 24, no Mercado Municipal, com um espaço exclusivo da Setur-SP para receber produtores rurais da gastronomia regional, representantes do artesanato paulista e promover destinos do estado, além da venda de passagens aéreas com desconto da Gol, Azul e Latam. São Paulo vende os destinos de Atibaia, Olímpia, Campos de Jordão, Aparecida, São Paulo, Ilhabela, Holambra, Quilombo da Fazenda (Ubatuba), Quilombo Cafundó (Salto de Pirapora), Centro Cultural Afrobrasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares (Taubaté).

“O Feirão é uma grande oportunidade para que as empresas e profissionais do setor se apresentem aos consumidores e façam bons negócios. São Paulo tem excelentes destinos de lazer com vocação cultural, gastronômica, religiosa, entre outras”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A Caixa e o Banco do Brasil também oferece condições especiais de crédito aos turistas.

O objetivo do evento é aumentar o fluxo de visitantes em destinos do litoral e interior, especialmente na baixa temporada. Estima-se que 46,7 milhões de brasileiros e 2,2 milhões de estrangeiros visitem o Estado de São Paulo este ano, o maior fluxo total desde o início da pandemia, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP.