Recuperação da RO-370 entre Alto Alegre dos Parecis e Vila Marcão fortalece escoamento de produtos rurais

Com o objetivo de fortalecer o escoamento dos produtos rurais da região, a equipe da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com sede em Rolim de Moura, iniciou os serviços de recuperação e manutenção da Rodovia-370, no trecho primário (não pavimentado), entre o município de Alto Alegre dos Parecis e o distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste, na segunda-feira (19).

Segundo o residente da 5ª regional do DER-RO, Nilson Oliveira, os trabalhos serão executados ao longo dos 15 quilômetros de extensão da rodovia. “Estamos realizando a reconformação da plataforma (patrolamento), limpeza lateral das margens, encascalhamento de pontos críticos, além da construção e desobstrução de saídas de água e bueiros para garantir a trafegabilidade,” explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado está em constante progresso com a execução de obras de infraestrutura e melhorias na malha viária. “O governo tem trabalhado na realização de mais de 4.500 quilômetros de rodovias não pavimentadas e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, para assegurar aos cidadãos estradas trafegáveis, fortalecendo o desenvolvimento da região”, ressaltou.

A via possui um intenso tráfego de veículos, conforme salientou o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes. “A RO-370 é um importante eixo de ligação entre municípios da região da Zona da Mata. É uma rota essencial, tanto para os amantes da pesca que se dirigem ao distrito de Porto Rolim do Guaporé quanto aos produtores rurais que necessitam escoar sua produção.”