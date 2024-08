Ieda Chaves indica aquisição de equipamentos e atualização de acervo de escola em Estrela Azul

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou ao Governo de Rondônia a necessidade de aquisição e fornecimento de equipamentos eletrônicos e materiais necessários para o aprendizado efetivo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Vivaldino Fernandes de Ávila, localizada no Distrito de Estrela Azul, em Machadinho d'Oeste. A formalização ocorreu através da Indicação 7328/2024.

De acordo com a parlamentar, a unidade de ensino pública precisa de atenção por parte da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (Seduc/RO) para garantir um ambiente educacional de excelência atendendo os interesses da comunidade local, principalmente aos mais de 480 alunos matriculados na unidade de ensino, de acordo com a Superintendência Regional de Educação (Super).

“A inclusão de projetores, caixas de som, materiais para o laboratório de ciências e a atualização do acervo bibliográfico são fundamentais para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que os alunos tenham acesso a recursos modernos e eficientes”, listou as demandas no documento.

Expectativa

Ieda Chaves reiterou ainda na Indicação que os recursos possibilitam a realização de atividades práticas, enriquecem as aulas teóricas e fomentam o interesse dos alunos pelo conhecimento. “A implementação dessas melhorias é vital para assegurar que os alunos da escola estadual mencionada recebam uma educação de qualidade, que os prepare adequadamente para os desafios acadêmicos e profissionais futuros”, concluiu.