Governo Federal repactua obras paralisadas em Ji-Paraná

As creches Patrícia Valério, Marcilene Ferreira, Antônio Ferreira e a quadra poliesportiva do bairro Parque dos Pioneiros, com obras paralisadas há 10 anos por pendências na execução das obras, foram repactuadas com Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e serão concluídas e entregues à comunidade, para atendimento à 1.200 estudantes, sendo 400 em cada unidade.



“Nós fomos até ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), onde conversamos com os técnicos e fomos informados sobre como poderíamos resolver a problemática dessas obras que estavam paralisadas. Ao retornarmos à Ji-Paraná, a equipe da Superintendência Geral já entrou em ação para poder realizar todo o processo da repactuação”, relatou Elecimar Batista da Silveira, secretário da Semed.



Os recursos para retomada das obras com previsão de início nos próximos dias, foram viabilizados pelo Governo Federal com contrapartida do Município.



“Essa semana tivemos a felicidade de saber que uma das obras já foi pactuada e terá seu reinício em 2025, essa creche chama-se C.M.E.I Patrícia Valério dos Reis, ela está localizada no bairro Parque dos Pioneiros ao lado da Escola Parque dos Pioneiros, ela é a única da Região Norte que tem esse modelo do FNDE.” Ressaltou o Secretário.