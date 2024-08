Ieda Chaves apresenta duas indicações para melhorias em rodovias estaduais de Rondônia

Na última semana, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou duas importantes indicações visando melhorias nas rodovias estaduais de Rondônia, sendo a RO-133 e a RO-383. As matérias legislativas foram encaminhadas ao governo do Estado e passam a ser de responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO).

Uma das indicações, a 7330/2024, solicita a substituição da ponte de madeira por tubos armco na RO-133, no trecho sobre o Rio Sardinha, localizado no Distrito de Estrela Azul, em Machadinho d'Oeste. A deputada argumenta que a medida é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da infraestrutura, atendendo às necessidades da população local.

“A ponte atual, feita de madeira, apresenta sérios riscos à segurança dos usuários devido à sua deterioração e inadequações estruturais, que já resultaram em vítimas fatais”.

A parlamentar lembrou ainda na indicação que a utilização de tubos armco, reconhecidos por sua durabilidade e resistência, proporcionará uma estrutura mais robusta e capaz de suportar o tráfego intenso e as condições climáticas adversas. “Contribuirá para a melhoria da infraestrutura rodoviária da região, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e promovendo o desenvolvimento econômico local”, acrescentou Ieda Chaves.

Ricardo Barros/Secom

Sinalização da RO-383

A outra indicação, 7326/2024, apresenta a necessidade de sinalização da RO-383, no trecho que interliga os municípios de Santa Luzia d'Oeste e Alta Floresta d'Oeste. Segundo Ieda Chaves, a falta de sinalização adequada expõe motoristas e passageiros a riscos de acidentes, especialmente em áreas com curvas perigosas e baixa visibilidade.

“A implementação de uma sinalização completa e eficiente na RO-383 não apenas melhorará a segurança viária, reduzindo o número de acidentes e incidentes na estrada, mas também favorecerá o fluxo contínuo e organizado do tráfego”, argumentou a deputada ao defender a realização dos serviços.Ela lembrou ainda que a rodovia serve como um corredor vital para o escoamento de produtos agrícolas e para o transporte de mercadorias e pessoas entre os municípios relacionados, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional.