Alunos do ensino médio podem se inscrever para o Programa Jovens Embaixadores 2025, até 3 de setembro

Estão abertas até o dia 3 de setembro, as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2025 (JE-2025), uma oportunidade de intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos da América (EUA) para estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de todo o país. O programa busca jovens que se destacam por sua atitude proativa, excelência acadêmica, conhecimento de inglês e liderança. Para obter mais informações e realização de inscrições, é necessário acessar os endereços eletrônicos: https://www.jovensembaixadores.org.br. e https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Educação Básica/Gerência de Ensino Médio (GEM/CEB), as pessoas interessadas no Programa Jovens Embaixadores devem ser brasileiros; com idade entre 15 e 18 anos durante o período do intercâmbio; saber se comunicar em inglês; e estar engajado em uma iniciativa socioambiental que contribua para a comunidade.

O governo de Rondônia vai atuar na realização do Programa Jovens Embaixadores edição 2025, cuja ação é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado dos EUA. No Brasil, o programa é coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América e implementado pela Associação Grupo Mais Unidos, e no estado de Rondônia conta com a parceria de todas as Superintendências Estaduais de Educação (SRE) na divulgação para as escolas da Rede Estadual de Ensino.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa favorece o amadurecimento acadêmico do estudante. “A participação no programa oportuniza aos alunos rondonienses, o aprimoramento da língua inglesa, além da conexão com novas culturas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e estimulando o espírito de liderança e empreendedorismo nos participantes”, ressaltou.

LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO

O programa é um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos, que vai acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025, para estudantes do ensino médio do país de destaque na rede pública de ensino – com perfil de liderança e espírito empreendedor. O Jovens Embaixadores 2025 inclui oficinas sobre liderança e empreendedorismo, visitas a escolas, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo norte-americano, bem como outras atividades relacionadas ao tema do programa, além de apresentações sobre o Brasil.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em consonância com a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que em 2025 será sediada no Brasil, o Programa Jovens Embaixadores 2025 – 30 pela COP 30!, selecionará trinta jovens que estejam engajados em ações de impacto social voltadas ao combate às mudanças climáticas.

PROCESSO SELETIVO ONLINE

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, o processo seletivo será totalmente online, por meio de uma plataforma digital, onde as pessoas interessadas devem informar todos os seus dados e anexar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos. Para compreender o funcionamento do programa, os candidatos devem ler com atenção os documentos (Edital e Cronograma) que ficam disponibilizados nos sites oficiais do (JE-2025), sendo de responsabilidade do candidato observar as etapas do programa para obter êxito em sua inscrição. “No momento, estamos na etapa de inscrição, que começou em 1º de agosto deste ano e segue até 3 de setembro. Todas as informações e instruções para a inscrição no programa ficam disponíveis no website oficial do programa e na página da Embaixada dos EUA”, explicou.