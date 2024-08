Obras de melhorias na RO-135 asseguram mobilidade e escoamento da produção na região da Zona da Mata

Os serviços e melhorias em mais de 20 quilômetros de extensão de estrada primária (sem pavimento) da Rodovia-135, conhecida na região como Linha-160, que interliga o município de Alta Floresta d’Oeste ao trevo da RO-010 em Novo Horizonte do Oeste, região da Zona da Mata, foram concluídos pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) na sexta-feira (16).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as melhorias asseguram o direito de ir e vir da população. “Os moradores utilizam a rodovia para procurar atendimento médico, estudar, visitar amigos e parentes, acessar os centros comerciais e escoar a produção do agronegócio. Por isso, o governo tem trabalhado para garantir estradas trafegáveis para todos durante todo o ano”, ressaltou.

O residente Nilson Oliveira explicou que, a rodovia recebeu serviços e melhorias como a limpeza da vegetação às margens da via, patrolamento (reconformação de plataforma), encascalhamento de pontos específicos, construção de saídas de água, instalação de tubos e levantamento do greide (conjunto das alturas a que deve obedecer o perfil longitudinal da estrada) da pista em alguns pontos. “No quilômetro 10, a equipe trabalhou arduamente para cortar o morro e remover a curva, melhorando assim, a trafegabilidade da estrada.”

Produtor rural, Eduardo Borosque destacou a qualidade dos serviços realizados

Morador há mais de 20 anos da região, o produtor Eduardo Borosque observou que, o serviço realizado pelo governo de Rondônia ficou excelente. “Cansei de ver caminhões ficando enroscados nesse morro, sendo necessário o uso de trator para puxá-los. Agora, o DER cortou parte do morro e alargou a curva, proporcionando melhor trafegabilidade para os motoristas que passam com os caminhões carregados com a produção.”

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, os trabalhos nos mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias seguem por todo o estado com as equipes das 15 residências regionais do Departamento, e nos mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, pelas 6 usinas de asfalto do DER-RO.