Governo de RO reinicia obra de pavimentação asfáltica na Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste

Uma força-tarefa do governo de Rondônia, formada por equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) reiniciou as obras de pavimentação asfáltica no distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste, na quinta-feira (15).

De acordo com o gerente regional do DER-RO na Zona da Mata, Nilson Oliveira, a obra de pavimentação asfáltica com drenagem na região de Vila Marcão abrange duas rodovias, a RO-135 (P-50) e a RO-370, no perímetro urbano. “O governo de Rondônia, com recursos próprios e execução direta do DER-RO, já concluiu 3.600 metros na RO-135, restando aproximadamente 400 metros na RO-135 e mais um quilômetro na RO-370, no perímetro urbano da Vila Marcão”, explicou.

O engenheiro do DER-RO, Marcelo Wunch salientou que, a equipe preparou a rodovia com as camadas de aterro, subleito, sub-base e agora finaliza a base para receber a capa asfáltica com 5 centímetros de espessura.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, a obra é um sonho antigo da população. “A Vila Marcão possui um trânsito intenso. A obra de pavimentação asfáltica é essencial para eliminar a poeira das portas dos comércios e das residências. O governo tem trabalhado na realização de obras de pavimentação asfáltica em todo o estado, inclusive obras importantes de nova pavimentação asfáltica acontecem na RO-370 TransRondônia, antiga Rodovia do Boi, na RO-491, entre Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste, além da reabilitação da Rodovia-135 em Ji-Paraná.”

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, diversos trechos receberam obras de drenagem com descida de água e meio-fio. “A drenagem garantirá o escoamento das águas pluviais, aumentando a durabilidade do pavimento asfáltico”, pontuou.