Fuvest: inscrições começam nesta segunda (19) e guias ajudam alunos a conhecer carreira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela prova de seleção para os cursos da USP, lançou os Guias de Jornada e de Carreiras e Cursos para auxiliar os candidatos que vão participar do concurso vestibular de 2025. As publicações, que podem ser acessadas neste link , listam todos os cursos oferecidos pela USP, divididos em três categorias: ciências humanas, ciências biológicas e ciências exatas. Além disso, trazem as informações sobre o processo, incluindo datas, documentos necessários, programa das disciplinas, formato das provas e etapas de matrícula referentes ao Vestibular 2025.

Com o objetivo de auxiliar o candidato a decidir sua futura profissão, o Guia de Carreiras e Cursos traz um detalhamento sobre cada curso, incluindo informações como o local do campus, período das aulas, duração total em semestres e a quantidade de vagas disponíveis em cada campus.

O Guia de Jornada esclarece os processos burocráticos que envolvem a inscrição e a realização das provas e matrículas. Além disso, contém um passo a passo de todas as etapas referentes ao vestibular: inscrição, definição da carreira pretendida, pagamento da taxa de inscrição, documentos necessários, data e local de prova, duração e conteúdo da prova, objetos que não podem ser utilizados pelos candidatos, chamadas para matrículas, lista de espera e questionário socioeconômico.

As publicações são parte de um conjunto de guias. O primeiro, de Inclusão, foi lançado em maio e pode ser acessado clicando aqui . O último, de Provas, que apresenta as informações sobre como se preparar para as provas, foi lançado nesta segunda-feira (19). Também foi lançado um Guia Dinâmico de Carreiras e Cursos, com outra forma de acessar informações, disponível neste link .

Calendário do Vestibular

As inscrições para as provas da Fuvest começam nesta segunda (19) e vão até o dia 8 de outubro. A taxa é de R$ 211, e a data final de pagamento é também o dia 8 de outubro. O período para solicitação de isenção ou redução da taxa já foi encerrado.

A primeira fase, composta de uma prova de conhecimentos gerais e questões de múltipla escolha, será no dia 17 de novembro. A segunda fase, que inclui uma redação e prova de disciplinas específicas, será nos dias 15 e 16 de dezembro. Alguns cursos, como música, que possuem provas de competências específicas, vão realizá-las nos dias 9 de dezembro e 9 de janeiro, dependendo da carreira.

A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro de 2025. Para mais informações, acesse o site da Fuvest .

Outras formas de ingresso

Para o Vestibular de 2025, a USP disponibilizará um total de 11.147 vagas, distribuídas em três diferentes formas de ingresso. Além da Fuvest, responsável pelo preenchimento de 8.147 vagas, haverá o processo de seleção Enem-USP (que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio) e o Provão Paulista (avaliação seriada para estudantes de escolas municipais e estaduais da rede pública de São Paulo). Ambos dispõem de 1.500 vagas cada. Confira mais informações sobre as vagas neste link .

Para saber do calendário do Enem-USP acompanhe a página neste link . Para ter informações do Provão Paulista clique aqui .

