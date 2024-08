Governo de SP emite alerta para risco elevado de incêndios florestais para 16 regiões

Defesa Civil de SP alerta que, com exceção do Litoral Paulista, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar; aumentando o risco de incêndios

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado (CGE) emitiu alerta via SMS 40199 para 16 regiões do estado de SP sobre o risco de incêndios florestais .

Receberam a mensagem usuários cadastrados nas seguintes regiões: Capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Jose dos Campos, São Jose do Rio Preto e Sorocaba.

>Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil de SP

Segundo o meteorologista do CGE, Willian Minhoto a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos ao longo do dia. Segundo ele, com exceção do Litoral Paulista, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar. As temperaturas também subirão bastante. Na Capital há previsão de máxima de 32°C. Em Ribeirão Preto e Araçatuba as máximas podem chegar aos 36°C.

O texto do SMS trazia a seguinte recomendação: “Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!”.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo, do Governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio é intensificada. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro.

A Operação SP Sem Fogo recomenda para toda a população que sejam adotadas medidas de prevenção contra queimadas e incêndios florestais, tais como: