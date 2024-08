Governo de RO intensifica educação ambiental para preservação do meio ambiente em municípios do Cone Sul

Para reforçar as iniciativas de preservação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis nos municípios do Cone Sul, o governo de Rondônia realizou de 13 a 16 de agosto, uma série de ações voltadas à conscientização, sensibilização e orientação da população local sobre temas essenciais para proteção do meio ambiente. A programação atendeu a população de Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara e Cabixi, abordando assuntos como queimadas, gestão de recursos hídricos, resíduos sólidos e a preservação dos quelônios da Amazônia.

A ação, desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), foi organizada pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com a Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC). O Parque Corumbiara também foi foco das atividades, sendo apresentado à comunidade, especialmente aos moradores da zona de amortecimento, ressaltando sua importância à conservação ambiental. Durante a programação, foram realizadas palestras em escolas, onde se discutiu o uso consciente dos recursos naturais, preservação das nascentes e medidas de prevenção às queimadas. As ações buscam informar e engajar as comunidades na proteção do meio ambiente.

De acordo com a coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, o envolvimento comunitário nas ações de preservação é importante para o entendimento social. “A conscientização começa na base, nas escolas, e se estende para toda a comunidade. Isso é essencial para que todos entendam a relevância da preservação ambiental e a função que cada um desempenha nesse processo. O Parque Corumbiara, por exemplo, é um patrimônio que precisamos proteger, e isso só será possível com o apoio e a participação ativa de todos”, destacou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a gestão dos recursos naturais exige um trabalho conjunto entre governo, comunidade e entidades de conservação. “Através da educação ambiental, capacitamos as futuras gerações a cuidarem dos recursos ambientais. É com esse espírito que realizamos as atividades nos municípios, objetivando a redução de ilícitos ambientais e, com isso, promover um desenvolvimento sustentável”, ressaltou.