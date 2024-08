“Operação Vacinação Sem Fronteira” finaliza com atendimentos na região de Costa Marques

A equipe da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) trabalhou em conjunto com o município de Costa Marques, durante a “Operação Vacinação Sem Fronteira”. A operação encerrou nesta quinta-feira (15), com a administração dos dados no sistema de informação.

Durante a campanha “Vacinação Sem Fronteira”, os técnicos da Agevisa/RO reforçaram o trabalho do município, atendendo em conjunto à área urbana e rural, como o distrito de São Domingos, e a comunidade quilombola Real Forte Príncipe da Beira. No mês de junho, a equipe do município havia atendido com vacinação linhas, comunidades e assentamentos em decorrência da campanha de vacinação contra a poliomielite.

Conforme a técnica da Agevisa/RO, Adalgiza Botelho, os vacinadores aproveitaram todas as oportunidades para aplicar as demais vacinas do calendário nacional de vacinação que contempla, na rotina dos serviços, vacinas que protegem o indivíduo em todos ciclos de vida, desde o nascimento.

ATENDIMENTO

No município um dos desafios na fronteira para é o atendimento informal de bolivianos, que se tornam uma população invisível ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na vacinação, por exemplo, o imigrante realiza a primeira dose, mas, em muitos casos, não retorna para completar o esquema vacinal.

Um exemplo é o caso de uma senhora que chegou ao lado brasileiro sem documentação, mas, devido à gravidade de saúde, foi atendida e encaminhada para todos os procedimentos necessários para dar entrada no SUS.

Outro caso é o atendimento das grávidas bolivianas, que frequentemente vêm ao Brasil para dar à luz, buscando garantir a nacionalidade brasileira para seus filhos e, consequentemente, a dupla nacionalidade, sem priorizar o acompanhamento da saúde, tanto da mãe quanto do bebê. A maioria dessas mulheres é proveniente dos vilarejos de Nova Brena, Porto Estarie Hurtore e Bueno Vista, e utiliza o sistema de saúde brasileiro como entrada.

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Para combater a hesitação vacinal, as autoridades de saúde têm investido em campanhas de conscientização, utilizando redes sociais e rádios para disseminar informações precisas e desmistificar os mitos sobre as vacinas.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima ressaltou que, o objetivo é garantir que a população compreenda a segurança e a importância de todas as vacinas, assegurando assim, a proteção contra doenças evitáveis.