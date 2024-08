Governo de RO disponibiliza mais de 19 mil atendimentos oftalmológicos; Ariquemes e Jaru zeram fila de espera

Com o objetivo de eliminar a fila de espera por atendimentos oftalmológicos, o governo de Rondônia disponibilizou no mês de agosto, 19.179 procedimentos em várias cidades da Macrorregião I, nas regiões Madeira-Mamoré, Central e Vale do Jamari. A iniciativa pretende reduzir filas de espera em todos os municípios do estado, por meio de etapas, e já conseguiu zerar as filas de atendimento em cidades como Ariquemes e Jaru, beneficiando, tanto pacientes que aguardavam por consultas e cirurgias oftalmológicas quanto novos pacientes.

Nesta primeira fase, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) foram atendidos pacientes de diversas especialidades, incluindo catarata (pré-operatório), estrabismo, glaucoma, plástica ocular, pterígio, retina geral e vitrectomia. O financiamento da iniciativa provém de recursos próprios da Sesau, resultando em um investimento total de R$ 32.644.681,27 (trinta e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, através da iniciativa, o governo fortalece a saúde pública, atendendo às necessidades da população. “O estado está trabalhando e investindo para garantir que os pacientes tenham um atendimento ágil e eficiente,” pontuou.

ESTRUTURA

Para ampliar a capacidade de atendimento, foram contratadas três empresas especializadas: duas em Porto Velho e uma em Ariquemes. Na Capital, uma das empresas está exclusivamente voltada para a segunda etapa do planejamento da Sesau, com foco em atendimentos oncológicos, que incluem serviços laboratoriais, exames de imagem e outros procedimentos essenciais.

Segundo o gerente de Credenciamento e Licitações, Severino Alves, todas as etapas dos procedimentos cirúrgicos incluem uma série de diagnósticos, como exames laboratoriais, de imagem, tomografias, entre outros, para garantir que o paciente esteja totalmente preparado para cirurgia. “Os pacientes na fila de atendimento tem acesso a todos os exames indispensáveis antes da cirurgia”, ressaltou.

ACESSO

Para ter acesso aos procedimentos cirúrgicos de oftalmologia, a chefe da Coordenadoria de Regulação de Acesso do Serviço de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), Kênia Ribeiro explicou que, os pacientes na fila de espera estão sendo chamados através do sistema de regulação, enfatizando a importância de manter os dados atualizados no SUS. “Há uma força-tarefa de servidores que, a cada três meses, revisa e atualiza os dados, entrando em contato com os pacientes que aguardam na fila de espera. No entanto, é necessário que os próprios pacientes também tomem a iniciativa de atualizar seus dados regularmente no Cartão Nacional do SUS.”

NOVOS CREDENCIAMENTOS

Ainda na primeira etapa, estão sendo finalizados os credenciamentos da Macrorregião II, na cidade de Vilhena. Os municípios de Ji-Paraná e Cacoal também estão em fase de finalização de credenciamentos. Estão em andamento e em fase de conclusão outros procedimentos cirúrgicos no estado de Rondônia.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha destacou que, a secretaria tem adotado medidas estratégicas para dar vazão à demanda reprimida por atendimentos especializados, acumulada desde o período da pandemia, quando as cirurgias foram interrompidas. “Estamos organizados sistematicamente para atender todos os pacientes que aguardam por cirurgias oftalmológicas. A meta é zerar a fila, garantindo que todos tenham acesso ao tratamento necessário.”

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO I