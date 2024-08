Governo de RO realiza abertura da fase regional Mamoré do Joer, em Guajará-Mirim

O governo de Rondônia realizou a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2024, fase regional Mamoré, na última segunda-feira (12), em Guajará-Mirim. O evento reuniu estudantes-atletas da região, fortalecendo a promoção do esporte nas escolas.

O evento, realizado através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), contou com a presença de autoridades, professores, estudantes e membros da comunidade, que prestigiaram a entrada das delegações dos distritos de Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, além dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, anfitriã do evento. As competições incluíram diversas modalidades esportivas, como atletismo, atletismo paraolímpico, badminton, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos Escolares são uma ferramenta de inclusão e superação. “O Joer é uma oportunidade de reunir os jovens em torno de valores como disciplina, respeito e espírito de equipe. O governo investe em uma educação que inclui práticas esportivas, como uma instrumento de inclusão e desenvolvimento social”, ressaltou.

Durante a abertura, a titular da Seduc, Ana Pacini destacou o impacto do Joer na vida dos estudantes. “A cada ano, vemos mais estudantes motivados a participarem dos Jogos Escolares, alcançando resultados expressivos, tanto no estado quanto nacionalmente. Isso é resultado de um trabalho contínuo e dedicado dos professores, coordenadores e corpo técnico.”

PRÓXIMAS FASES

Os campeões desta fase representarão suas regiões nas fases estaduais dos Jogos Escolares de Rondônia, que vão ocorrer em Ji-Paraná, Porto Velho e Cacoal, em datas específicas para cada categoria.