Reforma no Hospital Regional de Guajará-Mirim segue com avanços na área de acabamentos

Com avanços principalmente na área de acabamentos, o Hospital Regional de Guajará-Mirim atinge 73% da conclusão neste mês. Entre as atividades desenvolvidas no período, estão a realização de aplicação de textura na fachada externa das alas Norte e Sul, incluindo a área de ampliação da enfermaria; instalação de portas com visores na Ala Pediátrica e Ala Adulta; e executada a parede de gesso na divisa entre a cozinha e o refeitório.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) está acompanhando o progresso da obra, a qual está sob execução do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo da gestão estadual com a obra é aprimorar a saúde pública, oferecendo conforto e bem-estar aos pacientes, além de garantir um ambiente seguro e eficiente para todos os cidadãos rondonienses.

Reforma também contempla ampliação da enfermaria

OBRAS

Foram executados revestimentos em porcelanato na área de lavagem da Central de Material Esterilizado (CME), e na ampliação da enfermaria. Também foram instalados cabeamentos eletrônicos em todos os ambientes para suportar serviços de lógica, como acesso à internet, sinais eletrônicos de equipamentos e sinalização sonora em leitos. Além disso, foi complementada a aplicação de argamassa baritada (específica para proteção radiológica), na sala de Raio-X da Ala Norte, garantindo assim, a blindagem dos equipamentos que emitem radiação.