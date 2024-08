Campus Ji-Paraná, do Ifro, seleciona bolsistas mediadores para apoio às atividades de ensino do NAPNE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, lançou edital para seleção de bolsista para atuarem como mediadores no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais específicas, acompanhados pelos Núcleos de Atendimento à Pessoa com Necessidades Específicas (NAPNEs).

Os requisitos para participação são estar regularmente matriculado em curso técnico ou em curso de graduação no IFRO; ter condições de realizar a mediação por meio virtual e presencial conforme necessidade do aluno a ser atendido; habilidade no uso de ferramentas como e-mail, chat, fórum, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, grupos de WhatsApp e ter disponibilidade de 8 horas semanais.

Ao todo estão sendo ofertadas 14 vagas, divididas em deficiência auditiva, deficiência visual, transtorno do espectro autista, deficiência física, deficiência intelectual e surdez. O bolsista receberá até R$ 200,00 mensalmente, proporcionais a 8 horas semanais de atuação nas atividades de ensino.

As inscrições serão aceitas até 15 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário eletrônico, disponível no endereço: edital de monitoria - ficha de inscrição (google.com). Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Mais informações poderão ser obtidas por meio do Edital nº 37/2024/JIPA-CGAB/IFRO, de 12 de agosto de 2024, que está disponível no link: Edital nº 37/2024 – Seleção de estudantes mediadores para apoio às atividades de ensino – NAPNEs (ifro.edu.br).