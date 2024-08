Primeira etapa do PAA Estadual contempla sete municípios na região Cone Sul

Com o recebimento dos alimentos dos municípios de Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, o governo de Rondônia encerra a primeira etapa do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PAA Estadual). Os primeiros produtores beneficiados foram dos municípios de Colorado do Oeste e Chupinguaia, seguidos de Vilhena e Corumbiara. O PAA Estadual 2024 foi lançado em abril deste ano, quando o governo do estado anunciou a disponibilidade de cerca de R$ 3 milhões para aquisição de alimentos da agricultura familiar.

O programa, que conta com a parceria da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), deve beneficiar 730 produtores.

558 produtores individuais, receberão em torno de R$ 2 milhões;

172 produtores de 10 cooperativas receberão um montante de aproximadamente R$ 1 milhão.

Geração de emprego no campo e segurança alimentar para as famílias em vulnerabilidade

SEGURANÇA ALIMENTAR

Além de beneficiar as famílias rurais com a compra direta dos produtos da agricultura familiar, o PAA Estadual contribui para a garantia da segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações são simultâneas e realizadas em parceria com as prefeituras, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

De acordo com a extensionista da Gerência Técnica da Emater-RO, Aldenora Cristina Vaz Lustosa, a Autarquia recebe os produtos diretamente dos agricultores familiares e repassam ao Cras para que este possa fazer a distribuição às famílias e entidades cadastradas.

Segundo o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, o programa de aquisição de alimentos instituído pelo governo de Rondônia está sendo executado em todo o estado, e é mais um incentivo que a gestão estadual oferece ao pequeno produtor rural. “Com a garantia do PAA, o produtor pode produzir com mais tranquilidade sabendo que já tem garantida parte da venda de seus produtos,” afirmou.