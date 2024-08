Vacinação contra dengue e registro de dados são ações no Dia V em Nova Mamoré

A operação “Vacinação Sem Fronteira” está em andamento em Nova Mamoré, município que fica a 241 quilômetros de Porto Velho, e faz fronteira com o Departamento de Beni, na Bolívia. A campanha, promovida pelo governo de Rondônia, segue até o dia 14 de agosto, com vacinação realizada em locais estratégicos dentro da cidade, em linhas, ramais e distritos, facilitando o acesso dos moradores à vacinação.

Um dos principais momentos da campanha, em Nova Mamoré foi o “DIA V”, dedicado à vacinação e pesagem do Bolsa Família, realizado na Unidade Básica de Saúde Eleniza Felix (UBS). A prefeitura local adotou uma estratégia inovadora, vinculando a pesagem do Bolsa Família à vacinação, incentivando a população a buscar pela imunização e, assim, poder ampliar a cobertura vacinal.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a vacinação, intensificada durante esse período, reforça o trabalho realizado regularmente pelo município, contribuindo para a proteção da população e à manutenção das doenças sob controle.

Arlete Baldez ressaltou a importância dos dados no sistema

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima enfatizou que, a missão na fronteira é um esforço conjunto entre o governo do estado e os municípios para vencer os mitos e resistências à vacinação. “Uma equipe municipal já havia planejado um cronograma detalhado, abrangendo, tanto a área urbana quanto a rural, além de comunidades, feiras, escolas e creches, nós reforçamos este trabalho.”

VACINA DA DENGUE

“Caso haja necessidade de administrar outras vacinas, estas são agendadas para 30 dias após a aplicação da vacina da dengue. Essa é uma vacina atenuada, quadrivalente, que protege contra os quatro sorotipos da dengue”, explicou Arlete Baldez.

Agevisa remanejou doses da vacina da dengue para atender a demanda em Nova Mamoré

No Brasil, a vacinação contra a dengue é destinada, inicialmente, a adolescentes de 10 a 14 anos, independente de infecção prévia por dengue, pois essa faixa etária apresentou o maior número de hospitalizações por dengue nos últimos cinco anos. De acordo com a nota técnica da Agevisa, o esquema vacinal recomendado é de duas doses, com intervalo de três meses.

“Para adolescentes que já tiveram dengue, é necessário esperar seis meses após a recuperação para aplicar a vacina. As reações adversas mais comuns, geralmente leves a moderadas, incluem dor no local da injeção, cefaleia e mialgia, e tendem a resolver-se em até três dias”, alertou a gerente.

Além da vacina contra a dengue, foram administradas outras vacinas essenciais, como BCG, Hepatite B, Penta conjugada, Poliomielite, Pneumocócica, Rotavírus, Meningo C, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral e Varicela.

OPORTUNIDADE

Casos individuais também ressaltaram a importância da campanha. Em uma escola, uma pessoa conseguiu sua primeira carteira de vacinação graças à iniciativa. Em outro caso, um jovem precisou de uma carteira de vacinação atualizada para participar de um processo seletivo de emprego e foi atendido pelas equipes da operação, conseguindo assim, o emprego.

A coordenação municipal de imunização de Nova Mamoré concluiu evidenciando que, a iniciativa é uma oportunidade não apenas para melhorar a saúde pública, mas também para colaborar com o cotidiano da população, demonstrando o impacto da vacinação na vida das pessoas.