Curso de Defesa Pessoal e Técnicas Gerais é ministrado para servidores penais de Rondônia

Do dia 5 a 9 de agosto, foi ministrado nas cidades de Alvorada do Oeste, Jaru e Ji-Paraná, o curso de Defesa Pessoal e Técnicas Gerais a servidores penais de Rondônia, com o objetivo de capacitar os participantes em técnicas atualizadas de defesa e combate. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), visando o aperfeiçoamento dos servidores, focando em capacitações direcionadas ao sistema penitenciário, abrangendo todas as áreas de atuação da pasta, atingindo todo o estado de Rondônia.

O secretário da Sejus, Marcus Rito pontuou que, os cursos ofertados são escolhidos de acordo com as áreas executadas pela secretaria, de forma que quem se qualificar, consiga desempenhar suas atividades com mais clareza e suporte de técnicas atuais, utilizadas também pelas forças coirmãs.

O curso de Defesa Pessoal e Técnicas Gerais é aplicado durante todo o dia, totalizando 8 horas, ministrado pelos professores e policiais penais Ângelo Rafael, Hemily Cristina e Rafael Lisboa, com a seguinte grade curricular:

* Princípios de segurança;

* Legislação relacionada ao uso da força;

* Ética e direitos humanos na aplicação da defesa pessoal;

* Posicionamento e postura;

* Técnicas de esquiva e bloqueio;

* Técnicas de desarme (se aplicável);

* Controle de distância e espaço;

* Exercícios práticos supervisionados;

* Simulações de situações de risco.