Projetos desenvolvidos em escolas da Rede Pública de Ensino sensibilizam comunidade no enfrentamento à crise hídrica

Em continuidade ao enfrentamento à crise hídrica, o governo de Rondônia segue desenvolvendo projetos nas escolas da Rede Pública de Ensino para mitigar os impactos da seca no estado. Parte das ações é voltada para sensibilização e conscientização, com o objetivo de alcançar um público, ainda maior, mostrando-se essencial na multiplicação de boas práticas.

Um exemplo das iniciativas são as atividades realizadas pelas escolas estaduais Custódio Gabriel Filho e Anísio Teixeira, localizadas nos municípios de Alto Paraíso e Ariquemes, respectivamente. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), entre as atividades desenvolvidas estão a produção e distribuição de panfletos com dicas sobre economia de água pelos alunos, com apoio dos professores e gestores das escolas. Os materiais foram pensados para atingir não apenas os alunos e seus familiares, mas também a comunidade em geral, promovendo a conscientização sobre o uso responsável desse recurso essencial.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, mesmo as cidades que enfrentam menor risco de escassez de água estão contribuindo ativamente para a preservação do recurso natural e atividades realizadas nas escolas, têm impactos que vão além do ambiente escolar. “Com essas e outras iniciativas, o estado reafirma o empenho com a educação ambiental e preservação dos recursos naturais, demonstrando que, através da união e sensibilização da comunidade, é possível enfrentar a crise hídrica e garantir um futuro mais sustentável para todos.”

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, além dos panfletos, as escolas da rede pública estadual vêm promovendo reuniões com os pais e responsáveis para discutirem a crise hídrica e compartilharem estratégias de economia de água. “As reuniões têm se mostrado eficazes, pois permitem que as famílias compreendam a gravidade da situação e se engajem nas práticas de conservação em suas próprias casas. A troca de experiências e o engajamento coletivo são fundamentais para criar uma rede de apoio e ação conjunta”, ressaltou.

INTEGRANDO CONHECIMENTOS

A abordagem interdisciplinar adotada pela Seduc, envolvendo diferentes componentes curriculares, tem sido essencial ao sucesso das ações. Além das orientações expedidas pela secretaria, professores de diversas áreas têm colaborado para criar atividades que sensibilizam e educam os alunos sobre a importância da água, integrando conhecimentos de biologia, química, história e arte, por exemplo, tornando o aprendizado mais rico e significativo.

“Crianças e adolescentes, ao aprenderem sobre a importância da água e das práticas sustentáveis, levam esse conhecimento para os lares, influenciando suas famílias e comunidades. Esse efeito multiplicador garante que as boas práticas se espalhem e se consolidem, criando uma cultura de preservação e responsabilidade ambiental. Dessa forma, além de se mostrarem agentes de mudança, propagando atitudes sustentáveis hoje, os jovens estão pavimentando o caminho rumo a um futuro em que atuam como indivíduos conscientes e capazes”, enfatizou a secretária da Seduc.