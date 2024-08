TJRO anuncia licitação para reforma e ampliação do fórum de Guajará-Mirim

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) anuncia a abertura de licitação para a contratação de empresa para executar a reforma e ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Guajará-Mirim. A licitação ocorrerá na modalidade concorrência, na forma eletrônica, tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

Os interessados em participar do processo devem ficar atentos às datas e procedimentos estabelecidos. O canal para encaminhamento das propostas está disponível desde o dia 7 de agosto de 2024, e a abertura da sessão pública de disputa será às 9h30 do dia 11 de setembro de 2024 (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras/pt-br.

Além disso, o edital completo pode ser retirado diretamente no Anexo Administrativo do TJRO, localizado na Av. Lauro Sodré, nº 2860, no bairro Costa e Silva, em Porto Velho. O atendimento no local ocorre das 7h às 14h e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 3309-6652 ou solicitar informações via e-mail pelo endereço [email protected].

Clique aqui para acessar o edital e demais arquivos disponíveis.