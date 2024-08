Manutenção da RO-383 garante segurança na trafegabilidade e escoamento da produção agrícola

Os trabalhos de manutenção e melhorias na Rodovia-383, popularmente conhecida como Linha 47/5, trecho primário (não pavimentado) que interliga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease, foram concluídos no sábado (3), pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salienta que, a Rodovia-383 garante o transporte da produção de café e pecuária, além de ser utilizada diariamente pelos amantes da pesca, dando acesso à aldeia indígena São Luiz e para quatro usinas hidrelétricas. “Essa é uma estrada que garante o progresso do estado com as hidrelétricas, fomenta a economia com a pecuária e cafeicultura e ao mesmo tempo fortalece a cultura do nosso estado com a aldeia São Luiz, que é composta por nove etnias: Tupari, Kampé, Aruá, Canoé, Arikapú, Sakirabiá, Makurap, Jaboti e Ajuru.”

Segundo o residente regional do DER-RO na Zona da Mata, Nilson Oliveira, a RO-383 recebeu os serviços de reconformação da plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento) de pontos específicos, limpeza lateral, construção de saídas de água (drenagem), instalação de dois bueiros de manilhas de concreto e desobstrução de bocas de bueiros. “São ações que melhoram a trafegabilidade e garantem o direito de ir e vir do cidadão. Os serviços e melhorias foram executados em aproximadamente 40 quilômetros de estrada não pavimentada”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes destacou que, atualmente o órgão é responsável por mais de seis mil quilômetros de rodovias estaduais. “São mais de 4.500 quilômetros de rodovia primária sem asfalto sob a responsabilidade das residências regionais do DER-RO, e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas sob a responsabilidade das usinas de asfalto do DER-RO, seguindo o cronograma do planejamento anual de manutenções e melhorias na malha viária”, finalizou.