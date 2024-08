Projeto do governo de RO leva alunos à Reserva Extrativista do Rio Cautário

Com o intuito de sensibilizar alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM-X) de Guajará-Mirim sobre a necessidade de práticas sustentáveis, o governo de Rondônia realizou no domingo (4), uma visita à Reserva Extrativista do Rio Cautário, no município de Costa Marques. A iniciativa, que atende estudantes que fazem parte do Projeto de Educação Patrimonial “Patrimônio em Movimento”, contou com atividades nos pontos históricos, turísticos, ecológicos e culturais da localidade.

A atividade foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e Secretaria de Estado da Educação (Seduc), coordenada por técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e acompanhada pela Gerência de Arte e Cultura Escolar da Seduc.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a preservação do patrimônio natural e cultural é fundamental para o desenvolvimento sustentável do estado. “A participação dos alunos no projeto é um passo importante para conscientizar a próxima geração sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Assim, o governo investe em iniciativas que promovam a educação ambiental e o respeito pela biodiversidade do estado”, ressaltou.

Projeto promove educação ambiental e cultural

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O Projeto de Educação Patrimonial “Patrimônio em Movimento”, desenvolve competências que ultrapassam as fronteiras tradicionais das disciplinas e objetiva dar suporte aos professores que desenvolvem projetos voltados para educação patrimonial e cultural.

O evento faz parte de uma série de ações do projeto, que visa à valorização e preservação do patrimônio local, bem como, a educação ambiental e cultural dos jovens. Os alunos tiveram a oportunidade de explorar a biodiversidade da região, aprender sobre as práticas sustentáveis de extração e conhecer mais a fundo a importância da preservação do meio ambiente.

Interação envolvendo alunos e moradores da Reserva

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos os projetos como esse aproximam os jovens da realidade ambiental e cultural da região. “A parceria entre a Sedam e a Seduc é importante para oferecer experiências práticas e educativas que incentivem os alunos a se tornar defensores ativos da conservação do meio ambiente. A visita à Reserva Extrativista do Rio Cautário é uma oportunidade para que os estudantes vejam de perto a importância das práticas sustentáveis,” salientou.